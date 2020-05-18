В Казани задержали вагон с наркотиками, дрожжами и мобильными

Фото: УФСИН по РТ

Сегодня УФСИН по РТ сообщило о сорванной железнодорожной доставке запрещенных предметов и веществ в казанскую колонию №2.



При осмотре вагона с каменным углем в колесной паре обнаружили свертки, в которых было девять сотовых телефонов, четыре зарядника к ним, три упаковки дрожжей и 5,7 г гашиша.

Наркотик учуяла служебная собака. Возбуждено уголовное дело.