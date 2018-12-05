Мэрия Казани не выдавала УФСИН разрешение на ввод пристроя у школы «СОлНЦе»

Исполком Казани не выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию надстроенного здания УФСИН рядом со школой «СОлНЦе», сообщили «Реальному времени» в ответ на запрос в пресс-службе мэрии.

«Исполнительным комитетом г.Казани застройщику, МУ «Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета г.Казани», выдано разрешение на строительство объекта «4-й и 5-й этажи для Управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по РТ над вновь строящимся 3-этажным зданием гаража для прокуратуры РТ» по ул. К.Наджми Вахитовского района г.Казани от 26.09.2008 №RU16301000-236-гр сроком действия до 31.12.2009. Исполнительным комитетом г.Казани разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по указанному адресу не выдавалось», — говорится в ответе.

Напомним, что, опасаясь за безопасность своих детей, тревогу забили родители учеников школы «СОлНЦе», находящейся по соседству со зданием УФСИН. Они просят либо провести капитальный ремонт постройки, что могло бы снять опасения в ее небезопасности, либо снести здание.

