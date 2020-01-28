В новом следственном изоляторе, который построят в Казани, увеличат количество мест

В новом следственном изоляторе, который построят в Казани, увеличат количество мест с 930 до 1000. В этом году завершатся проектно-изыскательские работы. Ввод в эксплуатацию нового СИЗО в 2026 году позволит решить вопрос перелимита арестованных.

Актуальность вопроса связана с закрытием двух корпусов в СИЗО-1, предстоящим возвращением РПЦ части объектов СИЗО-2 и СИЗО-3 в Бугульме, сообщили на коллегии глава УФСИН по РТ.

Также после ремонта планируется на 50 человек увеличить вместимость исправительного центра для содержания лиц, осужденных к принудительным работам. Кроме того, рассматривается вопрос по созданию исправительного центра на 60 мест на базе ликвидированного лечебно-исправительного учреждения №1 в Нижнекамске. До 2019 года там размещались осужденные, больные туберкулезом. Сейчас эта категория лиц сразу этапируется в Лечебное исправительное учреждение в Башкирию.

Ранее сообщалось, что впервые количество осужденных в ИК и СИЗО Татарстана упало ниже отметки в 10 тыс. человек.