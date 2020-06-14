В Татарстане с поличным задержали закладчика с расфасованными наркотиками

Фото: МВД по РТ

В Нижнекамске полицейские задержали 32-летнего местного жителя девятью пакетиками синтетических наркотиков. Об этом сообщило МВД Татарстана.

Сообщается, что задержанный не стал отрицать, что продает наркотики. Он рассказал, что на протяжении месяца делал «закладки» на территории города. Позже стражи порядка обнаружили на территории парка еще 12 пакетиков с наркотическим веществом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Молодому человеку грозит до двадцати лет тюрьмы.

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