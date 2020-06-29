Рашида Аитова этапируют из колонии в СИЗО Казани

Фото: "Реальное время"

В ближайшее время осужденного экс-главу стройфирмы «Свей» Рашида Аитова должны перевести из колонии общего режима в Пестрецах в один из следственных изоляторов Казани. Крутой поворот в судьбе казанского застройщика связан с вынесенным в Самаре решением Шестого кассационного суда общей юрисдикции.



Как сообщили «Реальному времени» в УФСИН по РТ, решение кассационной инстанции уже получено. Согласно ему, Верховному суду Татарстана предстоит повторно рассмотреть апелляционные жалобы на приговор Аитову — предыдущее апелляционное определение отменено, а срок содержания под стражей осужденному продлен до 4 сентября.

Сегодня же Пестречинский райсуд Татарстана прекратил производство по ходатайству об освобождении основателя «Свея» по болезни, посчитав его рассмотрение преждевременным при наличии не вступившего в силу приговора. Этой информацией с «Реальным временем» поделились в прокуратуре РТ.

Сам Аитов о грядущем переводе в СИЗО узнал сегодня в перерыве заседания от своего адвоката. Говорят, расстроился.