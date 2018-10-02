Верховный суд РТ отменил приговор экс-начальнику ИК-19 и вернул дело прокурору

Сегодня Верховный суд РТ вернул уголовное дело в отношении экс-начальника ИК-19 Алмаза Тазеева на пересмотр в прокуратуру. Об этом «Реальному времени» рассказали родственники Тазеева и подтвердили в пресс-службе суда.

В прокуратуре Татарстана уточнили: апелляционной инстанцией выявлены нарушения, препятствующие рассмотрению дела по существу, которые не были устранены первой судебной инстанцией. В результате приговор был отменен.

Напомним, что в июне Приволжский суд Казани приговорил экс-начальника колонии к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей. Кроме того, ему запретили два года занимать должность в системе УФСИН. Такое наказание суд вынес по предъявленным ему обвинениям по 17 эпизодам по ч. 1 и ч. 3 ст. 286 и ч. 5 ст. 290. Подчиненного Тазеева, начальника оперативного отдела ИК-19 Сергея Герасимова суд приговорил к 3,5 года общего режима и постановил запретить два года занимать должности в системе УФСИН. Но приговор в силу не вступил – его оспаривала защита осужденных.

В ходе обжалования приговора Тазееву Верховный суд посчитал обвинительное заключение несостоятельным и фактически отправил дело на дополнительное расследование. Меру пресечения бывшему сотруднику УФСИН суд менять не стал, оставив его в СИЗО.