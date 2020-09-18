Трудотерапия по-казански: как зэки ночами пазлы собирали

Следком и ФСБ нашли превышения в действиях подполковника УФСИН по Татарстану

Фото: Ирина Плотникова

В Казани стартовал суд над действующим замначальника исправительной колонии №18 и бывшим руководителем исправительного центра УФСИН по РТ. 34-летнего подполковника Раиля Бариева обвиняют в сдаче на металлолом имущества центра и понуждении осужденных к сборке 3,5 тысячи пазл-комплектов в интересах коммерческой фирмы «Алькор». Как выяснило «Реальное время», фирма эта является крупным поставщиком альметьевской и казанской колоний.

Потерпевшими признали пятерых осужденных



Потерпевшими по делу подполковника признано региональное управление службы исполнения наказаний и пятеро осужденных, что отбывали наказание в татарстанском исправительном центре №1 ФСИН за наркотики и грабежи. На старт процесса в Московский райсуд Казани пришла лишь одна из них.

Бывший начальник исправцентра Раиль Бариев — на скамье подсудимых. Впрочем, со службы он не уволен. Лишь переведен после возбуждения уголовного дела на должность рангом ниже — в заместители начальника казанской колонии №18.

Еще на следствии с Бариева взяли подписку о невыезде. Его бывший зам Дмитрий Денисов провел под домашним арестом 8 месяцев в качестве подозреваемого и обвиняемого. Затем Следком перевел его в статус свидетеля. Сейчас Денисов руководит отделом безопасности в казанской колонии №2.

Версию обвинения суду огласила помощник прокурора Московского района Виктория Зайцева, утверждая, что на посту начальника исправцентра (далее — ИЦ) подполковник с прямым умыслом и из корыстных побуждений трижды превысил полномочия, нарушая права и законные интересы граждан, государства, чем подорвал авторитет органов службы исполнения наказаний и дискредитировал госслужбу в целом.

По версии обвинения, на посту начальника исправцентра подполковник с прямым умыслом и из корыстных побуждений трижды превысил полномочия. Фото УФСИН по РТ

Всего в деле три эпизода — обозначим их как «ночная сборка пазлов осужденными», «сдача имущества ИЦ на металлолом» и «ремонт душевой за счет зэка». Все три Следком квалифицировал по ч. 1 ст. 286 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы. Среди альтернатив — те же четыре года... исправительных работ.

Вину офицер ФСИН в суде не признал. Комментировать свое дело журналисту «Реального времени» отказался. Такую же позицию заняла его защитник Наталья Фарукшина.

«Бариев сказал, что для нас отбоя не существует»

Фабулу эпизода с пазлами гособвинитель озвучила так: начальник ИЦ узнал о возможности получить денежные средства за сбор фрагментов картинок из пазлов для нужд ООО «Алькор» в количестве не менее 10 тысяч штук и под угрозой ухудшения условий содержания в декабре 2018 года дал заведомо незаконные указания и вынудил четырех осужденных дам в ИЦ собрать картинки из пазлов — в личное время, в нарушение конституционного права на отдых. Далее эти картинки нужно было передать в ООО «Алькор» в Казани на улице Гвардейской.



Осужденные, опасаясь неправомерных действий со стороны начальника, собрали в месячный срок 3,5 тысячи картинок из пазлов. То бишь с заданной планкой не справились. За эту часть работы Бариев, по версии силовиков, получил от работника «Алькора» всего 5 тысяч 200 рублей, но, опасаясь жалоб со стороны подопечных сборщиц, отдал 3 тысячи рублей им.

На допросе потерпевшая рассказала — «Алькору» требовалась предпродажная сборка комплектов пазлов с животными. Нужно было наклеить рамку для будущей картинки 20х20 см, заполнить ее нужными фрагментами и запаковать в пленку. Вероятно, комплекты предназначались для самых маленьких.

— Я работала на автомойке с восьми до восьми. Около девяти вечера приходила с работы, в полдесятого у нас в центре проверка, в 10 — отбой. Ну и занималась этими пазлами до часу, двух, трех часов ночи. А в пять уже вставала на работу, — рассказала суду 41-летняя Ольга Колесникова из Нижегородской области, осужденная за незаконный оборот наркотиков.

По словам Колесниковой, сумму Бариев не обозначил, она дословно передала его слова двум осужденным, и отказавшихся не было. Скриншот видео

По приговору она отсидела шесть лет в колонии, а в 2018-м суд заменил остаток срока принудительными работами, и женщину этапировали в Татарстан — в новый исправцентр для осужденных. Со слов осужденной, предложение о внеурочной работе «гражданин начальник» сделал ей 15 декабря 2018 года:

— Показал на телефоне картинку пазла, сказал — можно заработать хорошие деньги. Надо собрать до конца месяца 10 тысяч штук. Сказал мне и остальным осужденным женщинам предложить. И у меня особо не было выбора отказываться — это могло повлиять на мое дальнейшее отбывание наказания.

По словам Колесниковой, сумму Бариев не обозначил, она дословно передала его слова двум осужденным, и отказавшихся не было. Вскоре в центр этапировали еще одну женщину, и она тут же пополнила ночную бригаду. «Мы хотели сначала в помещении воспитательной работы их собирать, но начальник сказал — не надо, там видеокамера», — продолжала потерпевшая.

В ходе допроса выяснилось — нарушение режима в ИЦ чревато водворением в ШИЗО и даже заменой исправработ более серьезным наказанием. Но ночных сборщиц пазлов никто не наказывал. «Бариев сказал, что для нас отбоя не существует», — вспоминает осужденная.

Атака защиты — «Попадались ли вы пьяной? Составлялся материал?» — вынудила потерпевшую признаться, что уже после истории с пазлами и ее водворяли в ШИЗО — за грубое нарушение режима. Впрочем, через полгода это взыскание аннулировали.

В ходе допроса выяснилось — нарушение режима в ИЦ чревато водворением в ШИЗО и даже заменой исправработ более серьезным наказанием. Фото УФСИН по РТ

Что «Алькор» поставляет для ФСИН

По словам Колесниковой, уже в процессе работы выяснилось — собрать все 10 тысяч картинок в намеченный срок нереально. За месяц отработали 3,5 тысячи, но начальник претензий не высказывал. Отдал 3 тысячи и предложил приобрести микроволновку, но они просто разделили деньги поровну.

— Могли ли вы отказаться и не собирать эти картинки? — уточнила адвокат подполковника Наталья Фарукшина.

— Я лично не могла, потому что боялась за последствия, — ответила потерпевшая.

— Он вам угрожал?

— Нет. Это личное. Просто я знаю, что было с другими осужденными — мужчинами. Вот и все...

Попытки защиты и председательствующего судьи Дмитрия Игонина выяснить, что же такого «было с другими», успехом не увенчались. Ольга Колесникова решила не рассказывать. Возможно потому, что все еще отбывает наказание в ИЦ. Правда, неделю назад Московский райсуд признал ее достойной условно-досрочного освобождения. Вот только в силу это решение пока не вступило.

«А что было бы, если бы вы 10 тысяч пазлов собрали?» — поинтересовался судья. «Не знаю, наверное, другая сумма», — предположила Колесникова. И обронила фразу: «Я слышала, что в колониях тоже собирают такие же пазлы».

Казанское ООО «Алькор» с пропиской на улице Гвардейской и контактными телефонами в Альметьевске существует с 2015 года. Специализируется на оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами. В штате микропредприятия — 11 человек. В багаже — 66 госконтрактов на 27 млн рублей.

Главным заказчиком «Алькора» можно считать альметьевскую колонию №8 — 61 контракт на общую суму 24,6 млн рублей. На втором месте — казанская колония №19 с двумя контрактами на 2,3 млн рублей. Согласно данным о закупках, компания поставляла за решетку эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров, ярлыки и этикетки из картона, фурнитуру, сырье для производства носков, офисной бумаги и корпусной мебели. И никаких пазлов!

Еще одной связной ниточкой поставщика с «зоной» может служить ссылка на ныне заблокированный сайт с рекламой трубозапорной арматуры казанского производства. Именно такую в больших количествах традиционно выпускают в казанской колонии №2 и даже за рубеж продают.

Первым учредителем и директором «Алькора» была Наталья Александровна Котова. В феврале 2020-го на обеих позициях ее заменила Татьяна Викторовна Матвеева, ну а в апреле 90% доли в ООО перешло в собственность самого ООО. А еще за прошлый год фирма задекларировала выручку в 67,5 млн рублей с убытком почти в полмиллиона.

Котова остается руководителем и владелицей ООО «Мастер Стар», управляющим в «Мастерстиле» и учредителем еще четырех организаций со специализацией в той же сфере, что и «Алькор», а также в торговле сельхозсырьем и одеждой.

Сфера деятельности Матвеевой шире — наряду с «Алькором» и однопрофильным «Оптовиком» она руководит компанией по управлению недвижимостью «Профессионал» и ресторанным ООО «Мануфакт». А еще имеет долю в стройфирме с пропиской в Твери.

Связаться с руководством «Алькора» по указанным в открытых базах номерам журналисту «Реального времени» пока не удалось.

8 октября суд продолжит разбираться в деталях этой истории. Скриншот видео

Как из ШИЗО имущество ФСИН пропало

Фабула второго эпизода дела подполковника Бариева касается поборов на улучшение условий в ИЦ. По версии обвинения, он знал о поломке электрического водонагревателя в одной из жилых комнат центра и в октябре 2018-го потребовал от осужденного Протасова сделать там ремонт, «угрожая ухудшить условия содержания и морально унижая». На закупку нового оборудования, диагностику и сам ремонт семья потерпевшего затратила 13,2 тысячи рублей.



Третий эпизод касается наследства расформированной еще в 2016-м Казанской воспитательной колонии на улице Тэцевской. После вывоза юных преступников в Пермь в учреждении демонтировали решетки с окон, барьерные ограждения и сложили эти изделия в помещении бывшего ШИЗО.

Как сообщила гособвинитель Зайцева, 21 металлическое изделие являлось составной частью здания бывшей КВК и было передано сначала УФСИН по РТ, а в сентябре 2018-го созданному на площадях КВК исправительному центру. Использовать решетки планировалось на другом объекте ФСИН, когда появится такая необходимость. Однако в ноябре 2018-го это имущество, позже оцененное в 175,6 тысячи рублей, сдали на металлолом за 34 тысячи, сообщила помощник прокурора района. Согласно обвинению, работами по погрузке имущества, по прямому указанию Бариева, руководил его зам — Денисов, и он же привлек к труду ряд сотрудников и осужденных.

Впрочем, в ходе продолжительного допроса представителя потерпевшего ведомства — начальника отдела тылового обеспечения УФСИН по РТ Артема Саттарова — выяснилось, что на баланс после ликвидации КВК и демонтажа решетки не ставили и по акту в управление, а затем в ИЦ их не передавали. «А как посчитали сумму ущерба?» — спросил судья. «По цене идентичного нового изделия», — ответил потерпевший.

Срок эксплуатации сданного в утиль имущества и срок сдачи здания КВК на судебном допросе он назвать не смог. Зато признался — о пропаже не стоявших на балансе решеток и арматуры в управлении ФСИН узнали от оперативников и следователей.

8 октября суд продолжит разбираться в деталях этой истории.