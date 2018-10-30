Под Казанью задержали беглых зэков

Фото: УФСИН по РТ

Более 200 сотрудников ФСИН, Росгвардии и полиции приняли участие в розыске и задержании двух зэков, сбежавших из колонии №3 в Пестречинском районе Татарстана. По такой легенде прошли плановые учения службы исполнения наказаний.

Целью тактико-специальных учений было совершенствование методов работы сотрудников УФСИН и взаимодействия с другими службами. Спецоперация была максимально приближена к жизни, хотя, как отмечают в пресс-службе УФСИН, побегов из колоний, с охраняемой территории, в республике не было уже давно.

В итоге условный побег закончился успешным задержанием в полях Пестречинского района.

Напомним, год назад в Казани исчез из-под домашнего ареста прикованный к постели фигурант дела о терроризме.