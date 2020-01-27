В Татарстане автозаки оснастили спецсигналами

В Татарстане автомобили для перевозки заключенных (автозаки) оснастили спецсигналами. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин для повышения безопасности перевозки осужденных и заключенных под стражу.

Всего в прошлом году в УФСИН России по РТ назначили 1 481 караул по перевозке железнодорожным и автотранспортом осужденных и лиц, находящихся под стражей. За год было отконвоировано почти 27 тыс. человек. При приеме и конвоировании сотрудники УФСИН изъяли 705 колюще-режущих предметов, 2,84 литра спиртосодержащих жидкостей и более 2 100 запрещенных предметов.

В УФСИН отметили, что за время работы отдела не было допущено ни одного побега, а также грубых нарушений правил несения службы личным составом, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.