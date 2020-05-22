Ковид-карантин за решеткой: кто заразил сотрудников СИЗО-1 Казани?

По данным «Реального времени», у трех работников изолятора выявили бессимптомный COVID-19

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в центре Казани закрылся следственный изолятор №1. Сотрудники учреждения ФСИН повесили табличку «Санитарный день» и отказались пускать внутрь адвокатов и конвойные машины. В результате была сорвана часть судебных процессов. Причиной источники «Реального времени» в правоохранительных органах называют положительные тесты на COVID-19 у трех сотрудников СИЗО.

СИЗО работает в режиме ВКС



«Пытался попасть к клиентам — не пустили. Якобы санитарный день. Такого раньше не было», — рассказал «Реальному времени» один из казанских адвокатов о результатах сегодняшнего визита в СИЗО-1 на улице Япеева. С его слов, у здания изолятора с утра скопилось большое число автозаков, однако уехали они пустыми.

В судах подтверждают — доставка подследственных на заседания из СИЗО-1 сегодня была сорвана. Причем неофициально поступила информация: изолятор закрылся на карантин, в ближайшее время ни на следственные действия, ни в суд никого не привезут. Но доступен формат видео-конференц-связи в случае неотложных заседаний по мере пресечения.

Источники «Реального времени» в правоохранительных органах сообщили: во всех учреждениях УФСИН по РТ проводится обязательное тестирование сотрудников на «корону». По словам источников, у нескольких работников СИЗО-1 Казани тесты оказались положительными. Те были в шоке — никаких симптомов COVID-19 у них не было. Результаты повторных анализов оказались противоречивыми — у одних отрицательными, у других положительными.

В судах подтверждают — доставка подследственных на заседания из СИЗО-1 сегодня была сорвана. Фото Олега Тихонова

На карантин по домам отправлены, по разным данным, не меньше двух-трех фсиновцев. Проверяющих заверили, что с подследственными, подсудимыми и осужденными они не контактировали. Как себя чувствуют арестанты, остается только гадать.

— Никаких жалоб от подследственных из этого изолятора, их поручителей и доверителей по этой проблеме мы пока не получали, — комментирует ситуацию представитель ОНК по РТ Альберт Зарипов.

Из ответа УФСИН по РТ корреспонденту «Реального времени» следует, что де-юре карантин еще не введен: «решается вопрос о введении режимно-ограничительных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции в СИЗО-1 города Казани».

Защитные меры не помогли?

В самом изоляторе, по данным источников «Реального времени», грешат на адвокатов, полагая, что это они могли заразить сотрудников. Заметим, еще две недели назад пресс-служба УФСИН по РТ официально заявляла — сотрудников, арестованных и осужденных с COVID-19 в республике нет, приняты серьезные меры для защиты: без масок, перчаток и проверки тепловизором к осужденным не пускают.

Еще две недели назад пресс-служба УФСИН по РТ официально заявляла — сотрудников, арестованных и осужденных с COVID-19 в республике нет, приняты серьезные меры для защиты: без масок, перчаток и проверки тепловизором к осужденным не пускают. Фото Ирины Плотниковой

Официально доступ адвокатов и следователей в СИЗО в Казани, в отличие от Москвы, не закрывали. По факту многие защитники на протяжении месяца не могли прорваться, слыша от работников изолятора, что пропустят лишь со следователем. Впрочем, после огласки диагноза у одного из руководителей полицейского следствия отказы на проходной стали получать и силовики.

После снятия жестких ограничений в республике 12 мая адвокатам и следователям вновь открыли доступ.

Заметим, еще в апреле стало известно о закрытии на карантин СИЗО-1 в Марий Эл в связи со смертью 37-летней сотрудницы. На особый режим перевели и СИЗО-2 в Чувашии, у одной из арестанток которого заподозрили «корону». В середине мая прошла информация о подозрениях на вспышку заразы в колонии Красноярска и изоляции трех сотрудниках, а также «всех контактных».

Сегодня опершаб РТ по коронавирусу сообщил о смерти 57-летнего казанца с диагнозом COVID-19 — он стал десятой жертвой этого вируса в республике. Всего в Казани за сутки выявлено 24 новых случая заболевания, в целом по Татарстану — 75.

Ирина Плотникова