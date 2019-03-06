УФСИН по РТ: у сбежавшего от приговора подсудимого не было браслета

Фото: Реальное время/ Максим Платонов

В Казани продолжают разбираться с побегом подсудимого Эдуарда Галеева, который скрылся из-под домашнего ареста перед оглашением приговора по делу риелторской ОПГ. В УФСИН по РТ «Реальному времени» сообщили — контроль за этим арестантом осуществлялся без использования технических средств, то есть браслета.

По данным ведомства, под домашним арестом Галеев находился с 28 февраля 2017 года, по решению суда ему были разрешены ежедневные прогулки. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции дважды в неделю проверяли — соблюдает ли подопечный условия меры пресечения. Последняя проверка была 1 марта 2019 года.

4 марта утром инспекторы явились за подопечным, чтобы сопроводить на заседание суда. И обнаружили — Галеев пропал. До этого дня установленные судом запреты он не нарушал, отмечают в УФСИН по РТ.

В тот же день Приволжский райсуд Казани вынес приговор шести фигурантам дела о хищении квартир казанцев на 50 млн рублей, наказал Галеева 6,5 года колонии общего режима, заочно изменил ему меру пресечения на содержание под стражей и объявил в розыск.