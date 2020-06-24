Началось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона на параде Победы
На параде Победы началось прохождение войск Казанского гарнизона, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В параде принимают участие около тысячи человек: солдаты, сотрудники МЧС, УФСИН, прокуратуры, кадеты и юнармейцы.
На площадь Свободы заехала военная и историческая техника.
Напомним, парад в этом году проходит без зрителей, а ветераны разделены друг от друга стеклянными перегородками.
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