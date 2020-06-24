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Началось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона на параде Победы

10:43, 24.06.2020
Началось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона на параде Победы
Фото: Максим Платонов

На параде Победы началось прохождение войск Казанского гарнизона, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В параде принимают участие около тысячи человек: солдаты, сотрудники МЧС, УФСИН, прокуратуры, кадеты и юнармейцы.

На площадь Свободы заехала военная и историческая техника.

Напомним, парад в этом году проходит без зрителей, а ветераны разделены друг от друга стеклянными перегородками.

Общество Татарстан
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