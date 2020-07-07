В колонию Татарстана пытались отправить наркотики на стреле из арбалета

Сотрудники УФСИН РТ отдела наркоконтроля ОМВД России по Альметьевскому району задержали на прилегающей режимной территории 18-летнего парня, который отправлял наркотики в колонию на стрелах из арбалета. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН РТ.

При обыске у молодого человека обнаружили арбалет и стрела к нему. На конце стрелы был прикреплен сверток с веществом. В запретной зоне сотрудники нашли вторую стрелу с прикрепленным свертком.

Экспертиза выяснила, что найденной вещество — гашиш, общим весом 128 грамм.

По данному факту в УФСИН России по Республике Татарстан проводится проверка.



Ранее в Татарстане для доставки наркотиков использовали кошку. «Хвостатый наркокурьер» проникал в колонию с наркотиками на ошейнике.

