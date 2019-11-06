В казанской колонии потушили пожар во время учений

Фото: пресс-служба УФСИН по РТ

Сотрудники исправительной колонии №2 Казани совместно с представителями Казанского гарнизона пожарной охраны провели учения по ликвидации пожара.

По легенде, в ходе аварии на магистральном газопроводе была прекращена подача газа в котельную исправительной колонии. При переводе оборудования с газа на дизельное топливо произошло возгорание нефтепродуктов.

На месте условного пожара мобилизовали подразделения колонии и казанского гарнизона МЧС. В процессе тушения возгорания была проведена пенная атака.

В учения задействовали 3 единицы техники и 42 человека, сообщила пресс-служба УФСИН России по Татарстану.

Ранее в татарстанской колонии ликвидировали беспорядки во время учений.