В казанской колонии потушили пожар во время учений
Сотрудники исправительной колонии №2 Казани совместно с представителями Казанского гарнизона пожарной охраны провели учения по ликвидации пожара.
По легенде, в ходе аварии на магистральном газопроводе была прекращена подача газа в котельную исправительной колонии. При переводе оборудования с газа на дизельное топливо произошло возгорание нефтепродуктов.
На месте условного пожара мобилизовали подразделения колонии и казанского гарнизона МЧС. В процессе тушения возгорания была проведена пенная атака.
В учения задействовали 3 единицы техники и 42 человека, сообщила пресс-служба УФСИН России по Татарстану.
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