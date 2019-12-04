Фирдус Тямаев выступил с концертом в исправительной колонии №19 Казани

Татарский певец Фирдус Тямаев выступил с благотворительным концертом в исправительной колонии №19 города Казани.

Со сцены клуба ИК-19 прозвучали наиболее известные композиции исполнителя. Тямаев исполнил песни о вечных ценностях и побеседовал со сцены со зрителями.

Осужденные тепло встретили певца и поблагодарили его и администрацию исправительного учреждения за организованный концерт.

Заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан Ильназ Фахреев и временно исполняющий обязанности начальника ИК-19 Ромео Нуруллов высказали слова благодарности артисту, а также вручили благодарственные письма от имени руководства территориального органа за участие в воспитательной работе с осужденными, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан.