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Фирдус Тямаев выступил с концертом в исправительной колонии №19 Казани

03:20, 04.12.2019
Фирдус Тямаев выступил с концертом в исправительной колонии №19 Казани
Фото: скриншот youtube.com

Татарский певец Фирдус Тямаев выступил с благотворительным концертом в исправительной колонии №19 города Казани.

Со сцены клуба ИК-19 прозвучали наиболее известные композиции исполнителя. Тямаев исполнил песни о вечных ценностях и побеседовал со сцены со зрителями.

Осужденные тепло встретили певца и поблагодарили его и администрацию исправительного учреждения за организованный концерт.

Заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан Ильназ Фахреев и временно исполняющий обязанности начальника ИК-19 Ромео Нуруллов высказали слова благодарности артисту, а также вручили благодарственные письма от имени руководства территориального органа за участие в воспитательной работе с осужденными, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан.

ОбществоКультура Татарстан
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