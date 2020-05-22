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СИЗО Казани могут закрыть на карантин

14:31, 22.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
СИЗО Казани могут закрыть на карантин
Фото: "Реальное время"

Сегодня в СИЗО-1 Казани объявили санитарный день и заблокировали доставку арестантов в суд и на следственные действия. Об этом «Реальному времени» сообщили адвокаты и источники в судейском сообществе.

Неофициально конвойным службам объяснили — решается вопрос о полном закрытии следственного изолятора на карантин. Причина — положительные тесты на CОVID-19 у пары сотрудников режимного учреждения. Правда, повторные тесты у них же были отрицательными.

По данным источников «Реального времени», решается вопрос о временном закрытии изолятора на карантин. Впрочем, в суды уже поступила информация — арестантов этого учреждения вывозить на заседания не будут, материалы о продлении меры пресечения будут рассматривать в режиме видео-конференц-связи.

В УФСИН по РТ подтвердили, что вопрос о введении режимно-ограничительных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции в СИЗО-1 города Казани пока находится на рассмотрении. И переадресовали вопросы в оперативный штаб республики.

ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан
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