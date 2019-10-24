В татарстанской колонии задержали кошку-наркокурьера

Фото: пресс-служба УФСИН по РТ

Сотрудниками ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан была пресечена попытка доставки в колонию, предположительно, наркотического вещества с использованием кошки.

Вечером 23 октября на территории, прилегающей к исправительной колонии №10, сотрудники учреждения поймали кошку в ошейнике, которая пыталась проникнуть в колонию. Из ошейника кошки было изъято вещество коричневого цвета растительного происхождения, предположительно, гашиш.

Изъятое вещество и кошка переданы сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы.

Как отметили в пресс-службе УФСИН РТ, в 2010 году в этом же исправительном учреждении был зафиксирован аналогичный случай. Сотрудники колонии поймали кошку, в ошейнике которой находился героин. Животное направлялось к своему хозяину — осужденному, который отбывал наказание в колонии.

Тогда выяснилось, что осужденный в течение продолжительного времени приручал местную кошку и отправлял ее на волю с одним из освобождавшихся. Подельники осужденного несколько дней не кормили животное, а затем отпустили недалеко от колонии, надев ошейник с наркотическим веществом. Голодная кошка отправилась к своему хозяину и была задержана сотрудниками учреждения.

Обстоятельства вчерашнего случая выясняются.