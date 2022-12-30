Сидельцы СИЗО и их родственники получили от УФСИН по Татарстану новогодний «сюрприз»

На последней неделе 2022 года ведомство «сократило» доставку посылок в изолятор

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Новогодний «подарочек» преподнесли сотрудники УФСИН гражданам, находящимся в казанском СИЗО №1 и их родственникам на свободе, превратив в труднейший квест отправку гостинцев к новогоднему столу «клиентов» учреждения. «Реальное время» разбиралось в причинах нереальных очередей к окну приема передач в следственном изоляторе, резкого изменения графика приема «быстрых» посылок на почте и отсутствия интереса у родственников заключенных пользоваться услугами тюремного интернет-магазина.

«Нереальная» очередь в СИЗО и от ворот поворот на почте



Отец находящегося в СИЗО-1 гражданина Лаззат Бареев (имя и фамилия изменены, — прим. ред.) решил подгадать с посылкой к Новому году: отправить набор традиционных гостинцев из числа разрешенных к передаче, а чтобы продукты дошли свежими, решил отправить передачу в среду, 28 декабря. Для этого он отправился в казанское почтовое отделение №12 на улицу Бутлерова — именно отсюда дважды в неделю оперативно доставляют посылки арестованным. Но оказалось, что он опоздал — в УФСИН решили не баловать содержащихся в СИЗО новогодними гостинцами.

— Когда полгода назад я впервые пришел с передачей для сына в СИЗО-1, я оказался в хвосте очереди, которую нереально отстоять работающему человеку, — рассказал он «Реальному времени». — Работало одно окно, приемщица с каждой посылкой разбиралась очень подолгу, а стоявшие в очереди женщины сразу сказали, что у меня мало шансов дойти до окна до конца дня. Оказалось, они записываются в эту очередь заранее, в каком-то своем чате. По сути я оказался перед дилеммой — заработать прогул на работе, где я отпросился ненадолго или оставить сына без самого необходимого ему на тот момент.

Выход Барееву подсказала женщина, записавшаяся заранее. Она заметила, что если отцу не жалко 300—500 рублей, то он может доехать до почтового отделения №12 на улице Бутлерова и отправить посылку оттуда — дойдет она почти так же быстро, как если бы была передана в заветное окошко для передач.

Из казанского почтового отделения №12 на улице Бутлерова дважды в неделю оперативно доставляют посылки арестованным. Фото: 2gis.ru

— Я приехал на почту, там сотрудница подтвердила: из этого отделения отправка посылок и писем в СИЗО-1 осуществляется дважды в неделю — по вторникам и четвергам. И увозят их сами сотрудники УФСИН, прямо в изолятор, тогда как из других почтовых отделений отправления проходят полный круг — поступают в распределительный центр, потом их почта сортирует и развозит, так что на все про все уходит около недели. С тех пор я уже несколько раз пользовался этим способом.

Накануне дня, когда из 12-го отделения должна уйти последняя отправка в СИЗО, Лаззат явился с пакетом на почту. И узнал, что «новогодний поезд» с подарками для сидящих в СИЗО ушел во вторник, а следующая прямая доставка будет не в четверг, а по окончании новогодних каникул. Решение, сказали на почте, приняли в УФСИН, а почтовых работников просто поставили перед фактом.

— Как известно, дорога ложка к обеду, — закончил рассказ отец. — Я на почте встретил еще нескольких родственников, которые хотели передать в СИЗО продукты к 31 декабря. Смысла посылать их по почте всем нам не было — они бы протухли либо в ожидании прямой доставки, либо во время путешествия через распределительный центр. А становиться в очередь в СИЗО всем было некогда — на работе аврал. Я понимаю, что изолятор — не санаторий, но законных-то оснований лишать передач находящихся в нем людей нет. Да и наказали этим не только их, но и нас — родственников. Нас на этой почте в среду было несколько человек. Женщины кричали, ругались — а что толку?

«Нас на этой почте в среду было несколько человек. Женщины кричали, ругались — а что толку?» Фото: 2gis.ru

«Здесь тоже люди!»

— Я слышал о проблемах в первом изоляторе. Родственники жаловались даже на то, что до находящихся там крайне медленно доходят даже электронные письма, отправленные через сайт УФСИН, — рассказал «Реальному времени» управляющий партнёр, адвокат команды «А2К» Рамиль Ахметгалиев. — Последний случай — дети отправили письмо отцу на прошлой неделе и до сих пор оно не дошло. Возможно, это связано с большим объемом корреспонденции.

Он рассказал, как несколько лет назад один из его доверителей провел в СИЗО №1 много времени, причем в первые же дни этот человек, впоследствии, кстати, освобожденный, в ответ на слова адвоката про то, что это просто мера пресечения, а не приговор, сказал: «Рамиль, здесь тоже люди!». И очень важно, считает адвокат, чтобы отношение к этим людям было «человеческим».

— Юридической подоплеки эта проблема не имеет, — говорит Ахметгалиев. — Для всех, кто находится в СИЗО, независимо от обстоятельств, при которых они туда попали, очень важна психологическая поддержка. И, по моему мнению, сотрудникам следственного изолятора, да и вообще УФСИН Татарстана во время праздников, тем более новогодних, когда родственники пытаются этих людей поздравить, поддержать, надо принимать определенные меры, чтобы эту поддержку они получили. Ведь вполне можно прогнозировать, что перед Новым годом будет большой поток писем, передач! И можно подключить дополнительных людей, ускорить процесс приемки, выработать на этот период особый внутренний распорядок. Если уж УФСИН не может обеспечить гражданам условия содержания, предусмотренные нормами, то пусть хотя бы то, что возможно, для них сделает! Это ведь даже дополнительного финансирования не требует.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

«Они предупредили, что сократили количество рейсов»

В ходе незатейливого эксперимента в духе «испытано на себе» в казанском почтовом отделении №12 задерганная непосильным объемом работы единственная оставшаяся здесь сотрудница подтвердила корреспонденту «Реального времени», что посылку в СИЗО она принять может, но отправлять ее не стоит, поскольку придет она получателю лишь после Рождества.

В пресс-службе УФПС «Татарстан Почтасы» в ответ на наш телефонный запрос сообщили, что в обязанности почты входит принять посылки в СИЗО-1 и передать их сотрудникам, когда те за ними приедут. Также представитель ведомства подтвердила, что последний рейс в этом году с посылками в СИЗО-1 машина УФСИН по РТ совершила во вторник, 27 декабря, и сотрудники УФСИН уведомили почтовиков о том, что следующий рейс будет только по завершении каникул:

— Они предупредили нас, что сократили количество рейсов.

Ответ без конкретики или Читайте ПВР

«Реальное время» обратилось с телефонным запросом в пресс-службу УФСИН по РТ. Мы попросили пояснить, по каким причинам в СИЗО-1 традиционно работает лишь одно окно на прием передач, в результате чего у него создаются многочасовые очереди, а также почему последняя отправка из почтового отделения № 12 была осуществлена УФСИН 26 декабря, а последний «рейс» сократили и возобновятся рейсы только по окончании каникул только после новогодних каникул.

— В СИЗО УФСИН России по Республике Татарстан комната приема посылок, передач и бандеролей работает в часы приема согласно установленному графику, который размещен на страницах учреждений на официальном сайте ведомства, — ответили на запрос в пресс-службе ведомства. — В целях недопущения проноса запрещенных предметов в учреждения УФСИН России по Республике Татарстан сотрудниками в обязательном порядке осуществляется досмотр поступающих посылок, передач и бандеролей. При поступлении уведомлений с почты сотрудники учреждений пенитенциарного ведомства региона организуют получение посылок, передач и бандеролей и в установленные законом сроки выдают их подозреваемым, обвиняемым и осужденным.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Вопрос о причинах отмены последнего предновогоднего «рейса» из СИЗО-1 в почтовое отделение № 12 за посылками в организации проигнорировали. Не ответили там и на просьбу нашего издания уточнить, какие конкретно сроки установлены законом для передачи гражданам в СИЗО передач, почтовых посылок и иных отправлений, а также писем, отправленных им по электронной почте, ограничившись формальной отсылкой к нормам закона:

— Срок установлен нормативно-правовыми актами. Все согласно ПВР (Правила внутреннего распорядка — И.С.).

Хотя людям, которые не работают в системе УФСИН, разобраться в документах, регламентирующих деятельность этой структуры, разбираться трудно — им бы просто узнать точный срок, в течение которого передача обязана дойти до адресата, а если не дошла — значит, можно жаловаться на нарушение, в результате которого права адресата нарушены.

Интернет-магазин не пришлет мандаринов



Следует отметить, что у близких есть еще одна возможность порадовать гостинцами арестованных в СИЗО без всяких очередей — через интернет-сервис по формированию и вручению передач арестованным и заключенным. В этом интернет-магазине можно заказать и оплатить доставку имеющихся в наличии продуктов.

— Я услугами этого магазина несколько раз пользовался, — говорит Лаззат Бареев. — Дороговато выходит, конечно, даже с учетом, что купленное в обычном магазине я отправлял почтой, платил за доставку. Но дело даже не в цене. Выбор в интернет-магазине неширокий, например, молочные и мясные продукты, сыры — только от определенных производителей. Неплохие, ничего не скажу, но мне больше другие по душе. Сладости, шоколад тоже не по моему вкусу, я за те же деньги куплю лучшие. А многих продуктов там просто нет. И еще нет овощей и фруктов, которых в СИЗО людям очень хочется. Да элементарно — в Новый год на столе должны быть мандарины, верно? И как их теперь передать?

Фото: скриншот сайта интернет-магазина

Интернет-магазин, как указано на официальном сайте ФСИН России, принадлежит АО «Предприятие УИС «Калужское». По данным сервиса «СПАРК», до января 2022 года оно было зарегистрировано на ФСИН России, сейчас на сто процентов принадлежит Росимуществу. Выручка этой компании за 2021 год составила почти 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 220 млн. На сайте интернет-магазина есть молочная, мясная продукция, рыбные пресервы и изделия, готовые блюда в вакуумной упаковке, соусы, чай-кофе, даже продукция халяль и заменитель сахара для диабетиков.