Осужденных по делу ТЦ «Адмирал» этапировали в колонии

Фото: "Реальное время" (на снимке - Гусейн Гахраманов)

Шесть фигурантов дела о трагедии в казанском ТЦ «Адмирал» уже этапированы к месту отбывания наказания. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.



В СИЗО Казани задержалась только экс-начальник отдела УФССП по РТ Жанна Алпарова, поскольку приговор по ее второму делу пока не вступил в силу.

По данным источников «Реального времени», гендиректора фирмы-арендатора ТЦ Гусейна Гахраманова вместе с отцом Гюльгусейном Наджафовым отправили на нижнекамскую «зону», замдиректор «Зари» Николай Каекин попал в казанскую колонию строгого режима, ну а членов бригады рабочих из Марий Эл, устроивших пожар на крыше пристроя казанского ТЦ в ходе работ с газовой горелкой, отправили отбывать наказание на родину.

Еще четверо осужденных за «Адмирал» на свободе с ноября 2019-го — в связи с полным отбытием срока, пятый вышел на прошлой неделе по УДО.

К пятой годовщине со дня трагедии «Реальное время» выяснило, чем живут сейчас предприниматели-погорельцы «Адмирала».