В Татарстане сотрудникам республиканского УФСИН представили нового руководителя

Фото: пресс-служба УФСИН по РТ

В четверг первый замдиректора ФСИН России Анатолий Рудый представил коллективу управления службы по республике нового начальника. Им стал Эдуард Хиалеев.

«Тесное взаимодействие с руководством республики и поддержка, которую получает УФСИН от региональной власти — очень радует, но одновременно накладывает на нового руководителя ведомства и весь коллектив еще большую ответственность за реализацию возложенных задач», — приводит пресс-служба УФСИН по РТ слова Рудого.

Кроме того, сегодня начальник УФСИН по РТ был представлен и президенту РТ Рустаму Минниханову.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил Хиалеева главой УФСИН по РТ указом от 2 марта, который был опубликован на следующий день.