Стало известно, как поживает кошка-наркокурьер из менделеевской колонии в РТ — видео

Фото: кадр видео

Приют для бездомных животных «Азира» опубликовал видеозапись с кошкой-наркокурьером, которую поймали сотрудники УФСИН в менделеевской исправительной колонии №10.

На кадрах кошка, которую назвали Масяней, ест из рук учредителя приюта Ильгама Шакирова. Животное с аппетитом уплетает пирожок с луком и яйцом.

Судя по всему, кошка, которую поймали за переносом наркотиков в тюрьму, стала совсем ручной.

Напомним, что 23 октября 2019 года на территории, прилегающей к исправительной колонии №10 в Татарстане, сотрудники учреждения поймали кошку в ошейнике, которая пыталась проникнуть в колонию. Из ошейника кошки был изъят гашиш. Животное отправили в приют.



Отметим, что судьбой кошечки был обеспокоен известный дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачев.

