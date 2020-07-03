СМИ: бывший вице-мэр Челнов мог сбежать из-под ареста

Находящийся под домашним арестом экс-заместитель мэра Набережных Челнов Рамиз Давлетшин не явился на заседание суда по своему делу. Выяснилось, что о местонахождении обвиняемого не знают ни защита, ни УФСИН, ни прокуратура.

Возможно, Давлетшин сбежал, пишет chelny-biz.ru. Суд заочно арестовал экс-чиновника.

Бывший вице-мэр Челнов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия бывший чиновник незаконно возместил налоги на 1,3 млн рублей.