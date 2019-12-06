В Казани росгвардейцы задержали разыскиваемого на федеральном уровне преступника

В Московском районе Казани сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего мужчину. Он находился в федеральном розыске, поскольку был признан виновным в краже.

О возможном местонахождении разыскиваемого преступника росгвардейцам сообщили коллеги из татарстанского УФСИН. Сотрудники заметили подходящего под описание прохожего.

«В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина является тем самым осужденным, которого правоохранительные органы разыскивают с октября текущего года», — сообщает пресс-служба татарстанского управления Росгвардии.

Задержанного передали инициатором розыска для дальнейшего разбирательства.