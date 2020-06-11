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Кинологи УФСИН по Татарстану бесплатно отдает служебную собаку

19:48, 11.06.2020
Кинологи УФСИН по Татарстану бесплатно отдает служебную собаку

Кинологическая служба УФСИН России по РТ сообщила, что на безвозмездной основе передаст желающим служебную собаку — 8 летнего пса по имени Дакар породы среднеазиатская овчарка.

Как отметили в УФСИН по РТ, животное здоровое и жизнерадостное. Во время службы он охранял территорию одного из учреждений уголовно-исполнительной системы Татарстана.

В ведомстве рассказали, что Дакар может стать верным другом и отличным охранником в частном доме.

Недавно прокуратура Татарстана рассказала о результатах проверки инцидента в селе Усады Лаишевского района, во время которого два алабая убили овчарку. Руководитель Федерации спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан Олег Пырков выразил мнение, что виноваты в этом случае не собаки, а люди. «Я не знаю, что там произошло, то ли хозяева собак отпустили одних погулять, то ли те случайно убежали. Но у нас, к сожалению, есть такая нехорошая практика, не следят за собаками нерадивые хозяева», — сказал он.

Общество Татарстан
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