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Под Казанью обесточена колония строгого режима

15:04, 22.06.2018
Под Казанью обесточена колония строгого режима
Фото: 16.fsin.su

Вот уже сутки в исправительной колонии №5 Зеленодольского района идут работы по восстановлению электричества. Накануне в 15 часов учреждение ФСИН осталось без света из-за повреждения кабеля.

Впрочем, как заверили «Реальное время» в пресс-службе УФСИН по РТ, на выполнении задач авария не отразилась — был подключен дизель-генератор.

«Все объекты колонии, включая инженерно-технические средства охраны и видеонаблюдения и коммунально-бытовые, функционируют в штатном режиме. Усилена охрана по периметру», — комментирует ситуацию представитель пресс-службы ведомства Алексей Ларин.

Причина ЧП устанавливается. Сегодня поврежденную электросеть обещают восстановить.

Ранее в Татарстане прокуратура объявила предостережение начальнику казанской колонии №2.

Происшествия Татарстан
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