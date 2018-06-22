Под Казанью обесточена колония строгого режима

Вот уже сутки в исправительной колонии №5 Зеленодольского района идут работы по восстановлению электричества. Накануне в 15 часов учреждение ФСИН осталось без света из-за повреждения кабеля.

Впрочем, как заверили «Реальное время» в пресс-службе УФСИН по РТ, на выполнении задач авария не отразилась — был подключен дизель-генератор.

«Все объекты колонии, включая инженерно-технические средства охраны и видеонаблюдения и коммунально-бытовые, функционируют в штатном режиме. Усилена охрана по периметру», — комментирует ситуацию представитель пресс-службы ведомства Алексей Ларин.

Причина ЧП устанавливается. Сегодня поврежденную электросеть обещают восстановить.

Ранее в Татарстане прокуратура объявила предостережение начальнику казанской колонии №2.