В Татарстане опера ФСИН сорвали доставку 40 мобильников в газовом баллоне

Фото: УФСИН по РТ

Карточную колоду и 40 сотовых телефонов с зарядниками и сим-картами не пропустили в исправительную колонию №5 Зеленодольского района сотрудники УФСИН по Татарстану. Партию запрещенных товаров пытались провезти в одном из восьми газовых баллонов, предназначенных для производства.



Один из баллонов привлек внимание проверяющих, и при более тщательном осмотре выяснилось — перевозить газ в нем просто опасно, ввиду негерметичности: днище баллона откручивается.

В отношении водителя «Газели», что доставлял баллоны, составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее «Реальное время» сообщало о суде над казанцем, который с помощью газового баллона пытался добыть из банкомата почти 4 млн рублей.