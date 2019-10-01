СМИ: глава ФСИН ушел в отставку

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.

«Корниенко освобожден от должности директора. Вчера ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе», — цитирует «Интерфакс» свой источник.

Должность главы ФСИН Корниенко занимал с июня 2012 года.



С 1981 года Корниенко работал в КГБ, затем — в ФСБ. В 2001—2002 годах он занимал должность заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО), затем его назначили директором Государственной фельдъегерской службы.

Корниенко имеет высшее техническое и высшее специальное образование, ученую степень кандидата юридических наук и звание генерал-полковника.

Ранее замруководителя УФСИН по Самарской области арестовали по подозрению в получении взятки.