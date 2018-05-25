В Альметьевске горит исправительная колония

В исправительной колонии в Альметьевске на площади 2,3 тыс. кв. м загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех.

Возгорание произошло на участке лесоцеха. Причины и ущерб пожара будут установлены в результате дальнейшей проверки, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН.

Отмечается, что пострадавших нет. К настоящему времени пожар локализован на площади 1,1 тыс. кв. м.