В Альметьевске горит исправительная колония
В исправительной колонии в Альметьевске на площади 2,3 тыс. кв. м загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех.
Возгорание произошло на участке лесоцеха. Причины и ущерб пожара будут установлены в результате дальнейшей проверки, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН.
Отмечается, что пострадавших нет. К настоящему времени пожар локализован на площади 1,1 тыс. кв. м.Происшествия Татарстан
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