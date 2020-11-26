«Опознали по отпечаткам»: казанец сбежал от правосудия на тот свет

Беглец от приговора Ново-Савиновского суда Казани найден мертвым, осужденных Кировским и Авиастроительным судами поймали

Фото: Ирина Плотникова

В Казани прекращено розыскное дело рецидивиста Ирека Зиганшина, что сбежал из Ново-Савиновского райсуда Казани в мае прошлого года после оглашения приговора. Отбывать назначенное наказание ему уже не придется: осужденного обнаружили дома мертвым, выяснило «Реальное время». В то же время сотрудникам татарстанского ФСИН удалось найти двух других казанцев, скрывшихся от Фемиды. Один провел в бегах 10 месяцев, другой — 18 лет.

Новогодняя ночь и водитель с битой



«Каждый имеет право быть дебилом, не смотря на социальный статус, различие по половым признакам и вероисповедание», — такая запись красуется на веб-страничке казанского рецидивиста, которого поймали 10 ноября 2020 года в Авиастроительном районе Казани на выходе из подъезда. Сотрудники отдела розыска УФСИН по РТ охотились за Алексеем Слюсаренко несколько месяцев: была оперативная информация, что находящийся в бегах казанец изредка навещает свою квартиру.

В розыск Слюсаренко объявили 23 января 2020 года по приговору Кировского райсуда Казани, которого он уже не слышал — скрылся после ухода судьи в совещательную комнату. На тот момент подсудимый находился под подпиской о невыезде. Суд приговорил его к 5,5 года колонии строгого режима за умышленное причинение вреда здоровью человека. Вот только брать под стражу в зале было некого.

Судом установлено: в ночь встречи Нового года — 2019 наркозависимый Слюсаренко на авто «Тойота Королла» с женой и сыном отправился в район Нового Аракчино. Почти добрался до места, когда машина застряла в сугробе. Двое парней из проходившей мимо компании попытались вытолкать — не смогли, проводили своих жен и подруг до дома и вернулись к чужой машине.

В розыск Слюсаренко объявили 23 января 2020 года по приговору Кировского райсуда Казани, которого он уже не слышал — скрылся после ухода судьи в совещательную комнату. Фото: vk.com

Машина увязла крепко, и в какой-то момент водитель Слюсаренко, по версии потерпевшего, обругал незнакомых помощников. Те возмутились, попросили его выйти, а он достал из автомобиля биту и пошел махать ею. Результат — переломы трех ребер, пневмоторакс, эмфизема мягких тканей, пострадавшего пришлось госпитализировать. Позже эксперты установили, что его здоровью был причинен тяжкий вред.

На суде Слюсаренко настаивал, что помощники сами вели себя агрессивно и провоцировали конфликт, а за биту он схватился, когда они через приоткрытое окно стали хватать за одежду и трясти его сына.

Суд этому не поверил. А приговор вынес с учетом опасного рецидива. В 2010-м Слюсаренко посадили на 8 лет и 10 месяцев за разбой и угон авто, на волю он вышел в 2017-м, за 1 год и 7 месяцев до окончания срока. При вынесении нового приговора казанский суд добавил досрочнику неотбытую часть наказания. Видимо, опасаясь такого финала, мужчина и подался в бега. «После поимки его уже этапировали в колонию строгого режима», — сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь УФСИН по РТ Алексей Ларин.

Как Генпрокуратура правила приговор беглого хулигана

Бывший плотник казанского завода Олег Гоголев бегал от наказания по приговору почти 20 лет. Сейчас ему 42. А в 2002-м было 24. Тогда Авиастроительный райсуд Казани приговорил его к 5 годам колонии строгого режима за хулиганство. Причем Гоголев присутствовал на оглашении приговора, но в финале, пользуясь отсутствием пристава, покинул зал суда вместе со слушателями. «Его пытались догнать на улице, но он скрылся», — уточнил «Реальному времени» помощник председателя райсуда Алмаз Ахмадиев.

Согласно приговору, преступление Гоголев совершил вместе с неким неустановленным следствием приятелем 31 августа 2001 года, после торжеств в честь Дня республики. Оба были пьяны, напали на прохожего и нанесли ему «удар по голове неустановленным предметом». На тот момент за плечами у Гоголева уже была судимость за вымогательство. Однако он до последнего надеялся, что и новый срок будет условным. Якобы этому должны были поспособствовать некие связи того самого «неустановленного» приятеля-подельника, поделился версией один из источников «Реального времени».

Бывший плотник казанского завода Олег Гоголев бегал от наказания по приговору почти 20 лет. Фото: УФСИН РФ по РТ

Сбежавшего Гоголева объявили в розыск, однако это не помешало его адвокату обжаловать приговор. В апреле 2006 года, через 4 года после побега президиум Верховного суда Татарстана по надзорному представлению заместителя генпрокурора РФ Сабира Кехлерова из приговора плотнику-хулигану исключили указание на наличие опасного рецидива преступлений, переквалифицировали его действия с части 3 статьи 213 УК РФ в редакции 1996 года на часть 2 той же статьи, но в редакции 2003 года. И назначили наказание в те же 5 лет колонии, но общего режима.

На этом правки приговора не закончились: в декабре 2006-го наказание сбежавшему смягчили до 4 лет и 6 месяцев, удовлетворив кассационное представление прокуратуры.

На протяжении 14 лет розыском беглеца должны были заниматься сотрудники МВД Татарстана. В 2016-м дела таких же отсутствующих осужденных начали передавать оперативникам ФСИН. Причем их работа в данном конкретном случае оказалась куда эффективнее — Гоголева нашли за 4 года. Вычислили его связи и установили, что беглый казанец обосновался в Ульяновске, обзавелся сожительницей, подрабатывает шабашками. Сотрудники ФСИН связались с операми угрозыска Ульяновской области и 12 ноября в ходе совместной операции взяли изрядно повзрослевшего хулигана. Говорят, тот был удивлен, ведь все эти годы полагал, что его не ищут.

В ближайшее время Гоголева этапируют из СИЗО Ульяновска в Татарстан и отправят в одну из колоний республики. Неустановленный подельник так и остался таковым. К слову — уголовное дело о побеге плотника из зала суда силовики не возбуждали.

Суд приговорил Зиганшина к 10 месяцам колонии строгого режима — с учетом непогашенного условного срока в 2 года за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Фото: МВД по РТ

Беглец от Фемиды встретился с высшим судом

А вот сбежавшему из Ново-Савиновского райсуда Казани Иреку Зиганшину отправка на зону больше не грозит. 9 июня текущего года в квартире на улице Гагарина было обнаружено тело без признаков насильственной смерти. По отпечаткам пальцев в покойном опознали Зиганшина. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в УВД Казани и пресс-службе районного суда.

Эксперты установили: скончался мужчина от тяжелой болезни внутренних органов, которой страдал продолжительное время. Возможно, и на побег от приговора решился, желая умереть на воле. В бегах провел больше года.

29 мая 2019 года трижды судимый Ирек Зиганшин был признан виновным в мелком мошенничестве. Согласно приговору Ново-Савиновского райсуда Казани, он обманул ребенка в травмпункте — дождался, пока мать мальчика зайдет в кабинет врача, попросил у него телефон для срочного звонка и скрылся с ним. Похищенную трубку сдал в ломбард. Когда его поймали, вину полностью признал и возместил ущерб в 6,8 тыс. рублей.

Суд приговорил Зиганшина к 10 месяцам колонии строгого режима — с учетом непогашенного условного срока в 2 года за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. За плечами у мужчины на тот момент имелись еще две судимости — условный срок за кражу в Камском Устье и 12 лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности закончилось смертью человека.

Решения по делу о мошенническом хищении мобильника Зиганшин ждал, находясь под подпиской о невыезде. После оглашения итогового решения его должны были взять под стражу, но конвоя в зале почему-то не было. Осужденный отпросился в туалет, спустился с третьего на первый этаж и без помех покинул здание суда. Дело о побеге и в этом случае не возбуждали.

Адвокаты в апелляции добились смягчения наказания — Верховный суд РТ скинул полгода.

В федеральном розыске с августа 2019-го находится и Венера Аскарова, приговоренная Советским райсудом Казани к 3,5 года за аферы. Фото: vk.com (фото 2011 года)

Беглянку из Советского суда пока не нашли

В федеральном розыске с августа 2019-го находится и Венера Аскарова, приговоренная Советским райсудом Казани к 3,5 года за аферы с получением иномарок в кредит по подложным справкам НДФЛ и последующей перепродажей этих авто неустановленным лицам. В прениях гособвинитель просил для Аскаровой 7 лет, и на свой приговор она просто не пришла, оставив родным 9-летнего сына и 17-летнюю дочь.

Адвокаты в апелляции добились смягчения наказания — Верховный суд РТ скинул полгода. Кассационная инстанция в Самаре пошла еще дальше и ввиду процессуальной ошибки в постановлении о назначении первого заседания по делу отменила приговор Аскаровой, но заочно арестовала ее на три месяца.

Дело вернулось на новое рассмотрение в Советский райсуд Казани и в настоящее время приостановлено за отсутствием обвиняемой. Поиски женщины продолжаются.