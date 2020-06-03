В Челнах разыскиваемого преступника нашли в морге

Татарстанское управление ФСИН отчиталось о проведении операции «Розыск». В частности, сотрудники ведомства вместе с полицейскими нашли одного из разыскиваемых в одном из моргов Набережных Челнов.

Он был мертв, уточняет пресс-служба УФСИН по РТ.

Кроме того, за четыре дня правоохранители нашли еще 10 человек, находившихся в федеральном розыске. Двое из них должны были прибыть в колонию-поселение, но не явились. Остальные скрывались от контроля сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции помог татарстанским полицейским выявить восемь преступников, находящихся в розыске.