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Происшествия

В Челнах разыскиваемого преступника нашли в морге

14:33, 03.06.2020
В Челнах разыскиваемого преступника нашли в морге

Татарстанское управление ФСИН отчиталось о проведении операции «Розыск». В частности, сотрудники ведомства вместе с полицейскими нашли одного из разыскиваемых в одном из моргов Набережных Челнов.

Он был мертв, уточняет пресс-служба УФСИН по РТ.

Кроме того, за четыре дня правоохранители нашли еще 10 человек, находившихся в федеральном розыске. Двое из них должны были прибыть в колонию-поселение, но не явились. Остальные скрывались от контроля сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции помог татарстанским полицейским выявить восемь преступников, находящихся в розыске.

Происшествия Татарстан
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