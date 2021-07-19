Суды в Татарстане в полтора раза чаще стали назначать запрет определенных действий

Суды Татарстана все чаще стали избирать в качестве меры пресечения запрет определенных действий. По сравнению с первым полугодием 2020 года в текущем количество подозреваемых и обвиняемых, связанных таким запретом, выросло на 50%, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН по РТ.



По данным ведомства, за шесть месяцев 2021 года данную меру пресечения суды избрали в отношении сотни фигурантов уголовных дел.

Если говорить о приговорах, то растет количество наказанных обязательными работами (на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Эти цифры были озвучены при подведении итогов работы уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по РТ за шесть месяцев 2021 года. В расширенном совещании под руководством начальника пенитенциарного ведомства региона Эдуарда Хиалеева и начальника УИИ УФСИН России по РТ Рината Шаймурзина приняли участие начальники филиалов УИИ республики.

Напомним, первым в Татарстане меру пресечения в виде запрета определенных действий получил еще в 2018 году экс-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Хайдар Халиуллин. В 2021-м такой запрет избрали в отношении директора заказника «Свияжский», признавшегося в организации браконьерского лова, и в отношении инженера ООО «Союз пожарного мониторинга», не признавшего вину в причастности к трагедии в гимназии №175 Казани.