В Татарстане сотрудника УФСИН подозревают в передаче наркотиков в колонию

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане сотрудника республиканского Управления ФСИН России подозревают в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК страны в отношении 25-летнего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-2, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Как выяснило «Реальное время», в преступлении подозревается Степан Тихонов. На этой неделе, 23 августа Приволжский суд санкционировал его арест по ходатайству следствия.

Следствие считает, что в конце 2022 года один из заключенных предложил подозреваемому за незаконное вознаграждение в 150 тыс. рублей пронести на территорию исправительного учреждения наркотики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Затем знакомая осужденного, не зная о его намерениях, перечисляла деньги на банковскую карту знакомого подозреваемого, также не догадывавшегося о совершавшемся преступлении. Он передавал их сотруднику колонии.

Последний, в свою очередь, забирал в условленных местах наркотики и проносил на территорию учреждения.

Проводятся следственные действия. Устанавливаются всех обстоятельств произошедшего и лица, причастных к преступлению.

В прошлом году 11 лет колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей получил по приговору Зеленодольского горсуда бывший инспектор исправительной колонии №5 Татарстана Артем Тараканов. Именно этого сотрудника ФСИН в феврале 2021-го оперативники ФСБ доставили из колонии в больницу, где медики извлекли два свертка с наркотиками из организма задержанного.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова, Ирина Плотникова