«Если коронавирус появится в тюрьмах, пиши пропало»

Казанский адвокат Камиль Исмаилов о том, как важно не допустить проникновения инфекции в СИЗО и колонии

Фото: предоставлено Камилем Исмаиловым

Пока пандемия коронавируса и волны общественной истерии набирают обороты, закрываются кинотеатры и клубы, офисные работники уходят на «удаленку» и самоизоляцию, возможно, самыми незащищенными от новой заразы остаются те, кто изолирован от общества по решению суда. В татарстанских колониях и СИЗО с момента объявления эпидемии фактически ничего не изменилось, кардинальных мер по недопущению распространения вируса принято не было, сообщают специалисты, знакомые с системой ФСИН не понаслышке. А вместе с тем вспышка коронавируса именно в тюрьмах и следственных изоляторах, где заключенных содержат в камерах по 6—12 человек, может быть наиболее опасной. В авторской колонке для «Реального времени» казанский адвокат Камиль Исмаилов согласился рассказать о том, почему в разгар паники стоит обратить особое внимание на меры профилактики заболевания в местах не столь отдаленных.

«Все посетители, будь то адвокат или следователь, могут принести с собой в СИЗО вирус»

Как действующий адвокат, я часто бываю и в СИЗО, и в колонии, и общаюсь с заключенными, имею представление об условиях их содержания и расписании. Слушая их рассказы в последнее время, я делаю вывод о том, что в местах заключения каких-либо серьезных мер, которые бы могли защитить их от коронавируса, к сожалению, предпринято не было. Здесь, в городе, все соблюдают меры безопасности, профилактики коронавируса — вводятся ограничения на праздники, концерты, любые массовые собрания. Городские власти в Казани пытаются максимально уменьшить концентрацию людей в общественных местах. В тюрьмах такого нет.

Я хотел бы подчеркнуть, что мое обращение ни в коем случае не направлено на критику действий властей, но я уверен, что об этой теме необходимо говорить, сейчас на нее важно обратить внимание, потому что сами люди в тех же изоляторах не могут повлиять на ситуацию изнутри и часто даже не понимают, что находятся в опасности. Им нужна помощь.

В местах заключения быт остался прежним: все как было, так и остается. Все посетители, будь то адвокат, следователь, или близкий родственник, посещая заключенного, могут принести с собой в СИЗО этот вирус. И заражению будут подвержены практически все содержащиеся в здании заключенные. Вчера Федеральная служба исполнения наказаний приостановила свидания с заключенными как раз из-за угрозы коронавируса. Но в Татарстане, как и в других регионах, в следственных изоляторах не могут запретить посещения адвокатов и следователей, это невозможно процессуально. Как ходили, так и будут ходить.

Все посетители, будь то адвокат, следователь, или близкий родственник, посещая заключенного, могут принести с собой в СИЗО этот вирус. И заражению будут подвержены практически все содержащиеся в здании заключенные

«В казанских СИЗО просто нет мест, где можно было бы изолированно содержать заключенных»

Один из подозреваемых, к которому я ездил, попал в СИЗО недавно, а потому знаком с ситуацией по коронавирусу. Попав по ту сторону, он рассказывает, что все это никак не отразилось на жизни заключенных, говорит: «Если у меня появятся признаки, мне не смогут помочь, оградить, то же самое и у соседа по койке, все в общем пространстве».

Чтобы судить об опасности проникновения любого вируса в тюрьмы, нужно иметь представление о распорядке и условиях содержания заключенных. Там часто оказываются люди, которые в большинстве случаев мало думают о здоровье, пока эта участь не настигнет лично их, поэтому паники как таковой в тюрьмах нет. Но если коронавирус там появится — пиши пропало.

Заражения и распространение будут проходить мгновенно. В СИЗО есть одиночные камеры, но есть и общие, в некоторых организован прием пищи в общих столовых.

Я говорю именно о СИЗО, поскольку в колониях, как правило, люди сидят много месяцев или лет, в СИЗО в этом плане «текучка» больше, новые люди постоянно появляются в изоляторе и выходят из него, соответственно, вероятность того, что новый человек может занести коронавирус, намного больше. Кроме того, в казанских СИЗО на данный момент просто нет мест, где можно было бы изолированно содержать заключенных с определенными симптомами и подозрением на тот же коронавирус. Медчасти все общие и, грубо говоря, представляют из себя казармы с большим количеством коек.

Дополнительных обработок камер, насколько я могу судить, организовано не было. Чистота в них зависит обычно от тех, кто в них живет, заключенные фактически следят за «своими хатами» сами. Я думаю, что по их просьбе им могли бы предоставить антисептики, но, на моей памяти, я еще не сталкивался с тем, чтобы кто-то просил ту же самую хлорку для уборки. По ту сторону об этом мало задумываются, да и информации у них не так много, как и возможности ее получить. Главная мысль, которую я хочу донести, это то, что, если там возникнет очаг, его уже будет не погасить.

Хотелось бы, чтобы сейчас, при возникновении эпидемии, к людям в местах лишения свободы относились так же, как и к другим гражданам. Они имеют право на те же меры защиты и заботу властей, обеспечение условий содержания в безопасности

«В тюрьмах могут пострадать очень многие, среди них огромное количество людей с вирусом иммунодефицита»

Возникновение в местах лишения свободы коронавируса может иметь гораздо большие последствия для заключенных, чем для обычных людей. И не только потому, что они сами ограничены в действиях и не смогут себе помочь, вовремя обратиться к компетентным врачам в больницы. В тюрьмах могут пострадать очень многие, потому что среди них огромное количество людей с вирусом иммунодефицита, туберкулезом, другими хроническими болезнями — изначально ослабленные, часто не получающие хорошего питания и медикаментов и, как результат, наиболее подверженные заболеваниям. Смертность от коронавируса в тюрьмах может быть в разы больше, чем в городах.

Хотелось бы, чтобы сейчас, при возникновении эпидемии, к людям в местах лишения свободы относились так же, как и к другим гражданам. Они имеют право на те же меры защиты и заботу властей, обеспечение условий содержания в безопасности.

Говоря о том, что нужно предпринять, я уверен, что сегодня как минимум необходимо обеспечить места заключения запасом медикаментов и антисептических средств для обработок, более тщательную гигиену заключенных, хотя бы возможность для этого. Важна дезинфекция общих мест и отдельных помещений следственного изолятора, обязательный медицинский осмотр адвокатов и следователей на проходных, измерение температуры до встречи с заключенными, а также создание условий для изоляции заключенных, у которых есть симптомы заболевания.