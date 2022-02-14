Трудным подросткам Татарстана протянули «Руку дружбы»

Фото: предоставлено Амиром Маминым

Пандемия коронавируса не только подорвала здоровье населения и спровоцировала масштабный рост смертности, но и привела к тяжелым последствиям во всех сферах жизни россиян. Локдауны, безработица, снижение доходов граждан способствовали многим разводам, воспитанию детей в неполных семьях, а также ухудшению положения ребенка в семьях с социально опасным положением. Как следствие, возросла детская преступность. Союз отцов Татарстана всерьез занялся решением этой проблемы, запустив в конце года проект «Рука дружбы» по социализации сложных подростков. Куратор проекта, зампредседателя Союза отцов РТ Амир Мамин рассказал «Реальному времени» о первых результатах программы и планах по ее масштабированию.

«Рука дружбы»: пилотный проект

Пилотный социальный проект по адаптации и социализации подростков с деструктивным поведением «Рука дружбы» стартовал в Татарстане 1 декабря. Его организаторами выступили УФСИН по Татарстану и РОО РТ «Союз отцов». Куратор проекта, зампредседателя Союза отцов РТ Амир Мамин рассказал «Реальному времени», в чем состоит основная задумка инициативы, как она уже успела поменять сложных подростков и их опекунов, а также поделился планами помочь и другим регионам в решении этой проблемы.

«Рука дружбы» — социальный проект, направленный на помощь подросткам, которых принято называть сложными. Это молодые люди с деструктивным поведением, которое привело их к судимости по статьям Уголовного кодекса РФ. Некоторые, несмотря на свой юный возраст, уже успели побывать за решеткой неоднократно.

На первом этапе реализации «Руки дружбы» в проект влились семь трудных подростков из Зеленодольска в возрасте от 14 до 16 лет. Мамин пояснил, почему была выбрана именно эта возрастная категория:

— Подростки от 14 до 16 лет еще не стали совершеннолетними, но уже отдают полный отчет своим действиям, они уже практически взрослые люди. Многие выглядят как полноценные мужчины. А в 17 лет в системе УФСИН они переходят в категорию учета как взрослые граждане, это уже совершеннолетние подростки.

Мамин пояснил, почему была выбрана именно эта возрастная категория. Фото предоставлено Амиром Маминым

Изначально для участия в проекте после консультаций с УФСИН было определено 10 трудных подростков из Зеленодольска, которые находятся на особом контроле подразделений по делам несовершеннолетних. Однако еще до старта проекта на некоторых из них были возбуждены уголовные дела, и сейчас они находятся в местах лишения свободы.

— В итоге в проект вошли семеро ребят. Шестеро из них посещают занятия, один находится под следствием. Все — из сложных семей, — говорит Мамин. — Из 10 представленных подростков у девятерых нет отцов. Из них семеро воспитываются одним родителем или опекуном. У некоторых мамы злоупотребляют алкоголем — в итоге воспитание ребенка находится на нулевой стадии, то есть подростки попросту воспитываются улицей. Все участники проекта уже были осуждены, некоторые отбывали наказания, в основном за кражи, драки со сверстниками, разбои.

«Не надо относиться к ним как к людям второго сорта»

По словам Мамина, он работает с различными министерствами и ведомствами, призванными защищать права детей, тесное сотрудничество налажено и с Федеральной службой исполнения наказаний, а именно — с направлением, курирующим несовершеннолетних осужденных.

— К сожалению, есть большая проблема разводов и, как следствие, многие подростки воспитываются в неполных семьях. Ситуация в семьях с социально опасным положением в период пандемии стала ухудшаться, в итоге начала очень прогрессировать детская преступность. Появилось много подростков, которые были осуждены по уголовным статьям за те или иные преступления. К сожалению, есть дети, которые до достижения 16 лет были осуждены уже несколько раз, привлечены к уголовной ответственности.

Отношение к таким подростков в их среде очень своеобразное — их побаиваются, пытаются избегать контактов с ними. Такие подростки всегда на контроле у органов правопорядка, говорит Мамин: «Но к ним не надо относиться как к людям второго сорта. Мы все можем ошибиться и можем исправиться. Мы как представители Союза отцов, родительского сообщества, мужского сообщества хотим таким подросткам помочь»

Представители Союза отцов РТ разработали полугодовую программу, которая, как надеются организаторы, даст возможность социализировать сложных подростков. Фото предоставлено Амиром Маминым

Так и родилась идея проекта «Рука дружбы», не имеющего пока аналогов в России. Совместно с психологами, конфликтологами службы «Росток» (это единственная организация, имеющая лицензию Минобразования на проведение психологических диагностик несовершеннолетних), представители Союза отцов РТ разработали полугодовую программу, которая, как надеются организаторы, даст возможность социализировать сложных подростков.

Отвечая на вопрос, каков типичный портрет трудного подростка — участника проекта, собеседник рассказывает:

— Это мальчик 14—15 лет. Он просыпается утром и сразу же видит маму пьяную или с похмелья с очередным «отчимом» или ухажером. Он идет в школу и видит условного Петю, который ни в чем не виноват. Просто Петя из благополучной семьи, его до работы папа привозит в школу. Условный Петя после окончания занятий возвращается домой, где его ждет мама с готовым обедом. Он кушает и потом с папой идет играть в футбол или хоккей, а в выходные отправляется в семейный поход в кино или театр. А у нашего условного Олега, когда он возвращается из школы домой, нечего даже покушать. Он видит опять пьяную маму, сплошные скандалы и ссоры, и это непрекращающийся замкнутый круг. И у нашего Олега на этой почве возникает ненависть к Пете, просто потому, что Петя живет в хорошей полноценной семье. Такая детская зависть «почему же я не родился в той семье?» накапливается, и в какой-то момент Олег избивает Петю, отнимает у него карточки, и переводит деньги себе на телефон. И пожалуйста — вот вам судимость. Так что типичные участники нашего проекта — недолюбленные дети, которые предоставлены сами себе.

От теории — к практике

На начальном этапе «Руки дружбы» психолог составил портрет каждого участника, собрал вводные данные — в каком морально-психологическом состоянии ребята заходили в проект.

Сейчас еженедельно, вот уже почти три месяца, участники проекта по понедельникам занимаются на базе молодежного центра «Порт» Зеленодольска. К ним на своеобразные профориентационные занятия приходит кто-то из членов Союза отцов РТ и рассказывает о своем деле. В дальнейшем ребята смогут своими глазами увидеть, где работают спикеры и лично попробовать себя в деле — ребята обязательно перейдут от теории к практике. После занятий каждый наставник дает ребятам задания, которые они в течение недели должны выполнить в специальном дневнике.

— Каждый понедельник я привожу для ребят спикеров. К нам приходил папа из Союза отцов, который работает руководителем проектов в Иннополисе. Он рассказывал об IT-технологиях, о том, как работают роботы и зачем они нужны. Приходил папа, который работает в «Деловых линиях» заведующим гаражом, он рассказывал о работе дальнобойщика. Приходил папа, который работает сантехником, и представлял россыпь инструментов, которые использует в своей работе. Эти занятия вызывают неподдельный интерес. Мы считаем, что мужские профессии — это работа полицейским, спасателем, пожарным, космонавтом, таксистом, каменщиком и даже быть врачом — мужская специальность, — поясняет Мамин.

Сейчас еженедельно, вот уже почти три месяца, участники проекта по понедельникам занимаются на базе молодежного центра «Порт» Зеленодольска. Фото: zpravda.ru

Сейчас для ребят предусмотрен теоретический курс, а потом начнется практический. — Иннополис пригласил нас и лично мэр будет проводить экскурсию для наших ребят, расскажет о том, какие ведутся разработки. Потом мы поедем в гараж «Деловых линий» — там ребята смогут опробовать профессию дальнобойщика на симуляторе вождения грузовика. Кроме того, особое внимание мы уделяем духовной составляющей — представители разных конфессий приходят к ребятам на занятия. Хазрат из мечети рассказывает, как относятся к мужчинам, которые оступились, но хотят встать на путь исправления. Мы уже были в гостях в мечети Рамазан Кировского района Казани. В следующий раз поедем в церковь в Зеленодольском районе, — отмечает куратор проекта.

Говоря о выполнении домашних заданий, Мамин признается, что с грамматикой у его подопечных отношения складывается непросто. Но если тема вызывает неподдельный интерес — все стараются высказаться.

— Спикер по IT-технологиям дал задание написать, какие виды роботов ребята знают, интересна ли им эта сфера. У троих было написано, что эта сфера вообще не интересна им и они не хотят присутствовать на подобных занятиях — и это нормально, ну не заинтересовало. Когда хазрат приходил с лекцией, он просил написать, как в каждой религии относятся к мужеству. И попросил дать ответ, что для них лично значит быть мужественным, быть мужчиной. Вот здесь каждый участник написал целый трактат. Для 90 процентов этих ребят мужество означает заботу, — говорит Мамин, который находится на постоянной связи с участниками проекта.

«Не учить — а пытаться дружить»

За три месяца работы с участниками проекта наставники наблюдают визуальные, ментальные и поведенческие изменения в своих подопечных, причем «Рука дружбы» приносит пользу не только самим сложным подросткам, но их родителям и опекунам и даже самим кураторам проекта.

— Если раньше это были ребята, которые сигарету бросали у порога и на мой вопрос отвечали: «Тебе вообще че надо?» — и это 15-летний парень 45-летнему дяденьке, то сейчас они со мной на «вы», на занятия приходят причесанные, аккуратные, у нас есть общие темы для бесед, — радуется куратор проекта. — Были ребята, которых на начальном этапе УФСИН Зеленодольска чуть ли не через родителей или опекунов заставлял приходить на занятия. А сейчас я вижу, что они приезжают на занятия заранее и ждут, когда все начнется. Родители и опекуны ребят — своеобразные люди. Но мне было приятно слышать мнение одной мамы. Она сказала: «Знаете, у меня сложный ребенок. И мне неприятно, что все пытаются нас учить, показать, в чем мы допустили ошибки. И, к сожалению, к моему осужденному ребенку относятся как к человеку второго сорта. Мне очень приятно, что здесь вы не учите, а пытаетесь дружить с ними. И мне бы очень хотелось, чтобы мой ребенок посещал эти занятия», — рассказывает Мамин.

За три месяца работы с участниками проекта наставники наблюдают визуальные, ментальные и поведенческие изменения в своих подопечных. Фото предоставлено Амиром Маминым

Проект завершится 1 июня, в День защиты детей. Финальным аттестационным этапом станет поход в мае с ночевкой. После этого похода психолог даст итоговое заключение — как и в чем поменял проект его участников.

— Понятное дело, что этот проект мы не можем вести до бесконечности, и финал планируется на 1 июня. Мы прекрасно понимаем, что в столь короткий срок от работы с такими сложными подростками мы не получим идеальных мальчиков, которые будут ходить в белой рубашке с бабочкой и кушать вилкой и ножом. Но мы хотим, чтобы эти подростки поверили, что и у них есть друзья. И эти друзья могут и хотят им помочь, чтобы они поверили во взрослых людей и не думали, что все взрослые дяди хотят их обижать, — перечисляет основные задачи проекта собеседник. — Мы хотим показать, что есть другая жизнь, к которой надо стремиться. Да, она сложнее — там надо учиться, чего-то добиваться, там бывают промахи, неудачные моменты, но та жизнь гораздо лучше и правильнее чем та, которую они вели, воруя и избивая кого-то. Наша основная задача — социализировать подростка и показать ему, что есть иная, лучшая жизнь, чем та, которую он вел.

Мамин надеется, что выпускники пилотного проекта и сами смогут стать наставниками для ребят, которым протянут «Руку дружбы» на следующих этапах.

Планы по масштабированию проекта

Пока проект реализуется на голом энтузиазме, признается Мамин.

— Прежде чем начать проект, у нас прошло общее собрание казанского Совета отцов, куда входят также Лаишевский и Зеленодольский районы, и расширенное собрание президиума Союза отцов РТ. На нем мы коллегиально приняли решение, что на начальном этапе пилотный зеленодольский проект мы будем финансировать из своих собственных средств, — отмечает он.

Из-за нехватки финансирования психолог работает с участниками проекта дистанционно, ежемесячно получая подробный отчет об успехах каждого подростка от Мамина. В дальнейшем куратор «Руки дружбы» надеется привлечь к участию в проекте психолога и конфликтолога, которые будут работать на постоянной основе. Причем нужны специалисты, заточенные именно под работу с подростками в пубертатный период, подчеркивает он.

Адель Загретдинов резюмирует, что проведение проекта «Рука дружбы» хорошо скажется и на подростках-участниках, и на родителях подростков, и на отцах-наставниках. Фото: sntat.ru

Мамин делится планами по масштабированию «Руки дружбы»:

— Смотря на то, как хорошо реализуется наш проект, а он вызвал уважение и принятие в системе УФСИН, нам предлагают заняться и казанской зоной. Тем более в Казани гораздо больше ребят, чем в Зеленодольске, которые находятся в непростых условиях. При поддержке правительства республики, УФСИН, грантовых проектов, мы надеемся войти в этот проект более широко, — говорит он.

Отвечая на вопрос, способна ли реализация проекта «Рука дружбы» попытаться остановить подростков, вынашивающих планы по атакам на свои учебные заведения, Мамин заверяет:

— Я уверен, что такие проекты, возможно, несколько видоизмененные, положительно скажутся. И в ситуациях, как это было в трагедии со 175-й гимназией, мы сможем предвидеть поведение, проработав с этим подростком определенные моменты.

Председатель Союза отцов РТ, директор благотворительного фонда «Сила в детях» Адель Загретдинов резюмирует, что проведение проекта «Рука дружбы» хорошо скажется и на подростках-участниках, и на родителях подростков, и на отцах-наставниках.