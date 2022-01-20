В Татарстане начали блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Фото: Максим Платонов

546 абонентских номеров заблокировали в 2021 году мобильные операторы по заявлениям руководства Управления ФСИН по Татарстану. По данным ведомства, эти номера незаконно использовались осужденными и арестованными в СИЗО и колониях республики. Этой информацией в своем докладе на итоговой коллегии УФСИН по РТ поделился руководитель управления Эдуард Хиалеев, передает с заседания журналист «Реального времени».

Выявление незаконных пользователей мобильной связи проводится с помощью специального оборудования. Техника и законодательные правки на федеральном уровне позволяют производить блокировку номеров, независимо от изъятия мобильных и сим-карт в режимных учреждениях.

Фото: Ирина Плотникова

Правительство России утвердило правила блокировки мобильной связи в колониях и СИЗО, чтобы ею не могли пользоваться заключенные, в октябре 2021-го. Согласно документу, если подозреваемый, обвиняемый или осужденный будет уличен в незаконном пользовании мобильной связью, то руководитель учреждения должен направить сотовому оператору уведомление, чтобы тот немедленно прекратил оказывать услугу. Решение необходимо принять в течение 24 часов с момента выявления нарушения. Прекращение оказания услуги должно произойти не позднее 3 суток.

Ирина Плотникова