На челнинском заводе может появиться участок колонии-поселения

В Набережных Челнах на предприятии «Завод Полимеркварц» рассматривается возможность размещения участка колонии-поселения для осужденных. Об этом стало известно на встрече с руководителями ИК-10, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.



Основным вопросом встречи стало обсуждение готовности предприятия обеспечить необходимые условия для проживания осужденных.

ООО «Завод Полимеркварц» изготавливает полимеркомпозитные изделия.

Ранее в исправительных колониях Татарстана разрешили краткосрочные свидания с осужденными при соблюдении строгих требований. Теперь свидания разрешены в комнате с разделительным стеклом, с использованием масок и перчаток всеми участниками.