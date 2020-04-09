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УФСИН по РТ: коронавируса в ИК-5 нет, есть признаки ОРВИ

08:29, 09.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
УФСИН по РТ: коронавируса в ИК-5 нет, есть признаки ОРВИ
Фото: "Реальное время"

Сегодня в УФСИН по РТ официально опровергли информацию, что в зеленодольской колонии строгого режима №5 есть «несколько человек с симптомами коронавируса». Накануне об этом со ссылкой на родственников осужденных и освободившихся сообщил фонд «Общественный вердикт».

«Коронавируса в колонии нет, у осужденных были признаки ОРВИ», — заявил «Реальному времени» пресс-секретарь УФСИН по РТ Алексей Ларин.

По словам Ларина, недостоверной является и вторая часть информации — о закрытой на выходные медчасти. «Наши медики работают круглосуточно», — отметил он.

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