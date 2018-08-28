УФСИН по РТ: осужденный казанской ИК-19 найден мертвым

Сегодня УФСИН по РТ сообщило о смерти одного из осужденных. Его нашли мертвым на участке колонии-поселения при казанской колонии №19 еще 22 августа.

В релизе сказано: осужденный «был обнаружен без признаков жизни на своем спальном месте», фельдшер бригады скорой медицинской помощи констатировал его смерть, «следов насильственной смерти и предсмертной записки не обнаружено».

По предварительным данным ведомства, причиной смерти стала механическая асфиксия. На месте происшествия побывали сотрудник полиции и врач-судмедэксперт. По факту смерти осужденного проводится проверка.

Ранее экс-начальника ИК-19 приговорили к девяти годам колонии со штрафом 40 млн рублей.