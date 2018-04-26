Подполковника УФСИН в Нижнекамске осудили за мошенничество

Верховный суд (ВС) Татарстана утвердил приговор бывшему главному бухгалтеру нижнекамской исправительной колонии подполковнику внутренней службы Любови Гимрановой.



Ранее Гимранова была осуждена за хищение у учреждения и его поставщиков более 2,1 млн рублей. Гимранова попыталась добиться оправдания, но по достижении ее ребенком совершеннолетия она должна отбыть 4,5 года заключения и заплатить крупный штраф, передает «Коммерсант».

ВС Татарстана рассмотрел жалобу бывшего главбуха исправительной колонии (ИК) № 4 республиканского Управления ФСИН подполковника Любови Гимрановой на приговор горсуда Нижнекамска.

19 февраля суд признал Гимранову виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

Накануне Вахитовский райсуд Казани арестовал 13 подозреваемых в причастности к деятельности лидеров так называемого казанского звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в Российской Федерации, — прим. ред.).