Карманы депутатов Башкирии: подрядчик Сечина удержал лидерство, в топе — «генералы» и один юрист

Рейтинг самых богатых и самых бедных депутатов Госсобрания — Курултая Башкортостана

В России представители власти публикуют декларации о доходах. После обнародования зарплат татарстанских, оренбургских, чувашских и удмуртских депутатов очередь дошла и до башкирских. Аналитическая служба «Реального времени», изучив декларации членов Государственного собрания — Курултая РБ, узнала, кто из народных избранников живет на широкую ногу, а кто, согласно отчетности, перебивается с черного хлеба на воду.

В лидерах — нефтяник, банкир и химик

Депутаты Госсобрания Башкортостана явно не торопились публиковать отчетность в отличие от законодателей из соседних регионов. Закон есть закон, и даже народные избранники в вотчине Рустэма Хамитова вынуждены хотя бы соблюсти такую формальность, как обнародование своих доходов.

Согласно представленным данным, самым богатым депутатом Башкирии оказался Ахмет Ишмухаметов, заработавший по итогам прошлого года 105,6 млн рублей. В месяц он получает по 8,8 млн рублей. Гендиректор ООО «Ойл-Сервис» лидирует в этом рейтинге уже третий год подряд. Однако по сравнению с 2016 годом народный избранник из города Октябрьский «обеднел» почти в два раза (с 205,3 млн рублей). При этом он владеет жилым домом в 283 кв. м и просторной квартирой в 201 «квадрат». Два его несовершеннолетних сына живут в квартире лишь на 45 кв. м. Из движимого имущества он указал внедорожник Range Rover и прицеп к легковому автомобилю. За год Ишмухаметов лишился трех машин — Honda CR-V, Mercedes Benz GL500 4MATIC и Mercedes Benz V 250 Bluetec.

«Ойл-Сервис», 100-процентным владельцем которого является Ахмет Валиахметович, входит в топ-100 крупнейших компаний Башкортостана. Обслуживающая нефтяная компания является подрядчиком «Башнефти» и «Роснефти» (обе входят в империю Игоря Сечина). Злые языки поговаривали, что Ишмухаметов финансировал предвыборную кампанию Рафаэля Марданшина, ставшего впоследствии депутатом Госдумы. А тот в свою очередь, дескать, пролоббировал попадание нефтяника в башкирский парламент. Соответствующее открытое письмо, подписанное «от имени и по поручению коллектива работников ОАО АНК «Башнефть» появилось в интернете еще 3 года назад.

Самым богатым депутатом Башкирии оказался Ахмет Ишмухаметов, заработавший по итогам прошлого года 105,6 млн рублей. Фото zampolit.com



Председатель правления АКБ «Башкомснаббанк» Флюр Галлямов заработал всего лишь 3,6 млн рублей, оказавшись на 43-м месте. Однако благодаря помощи супруги семья задекларировала 55,3 млн рублей. И по совместному доходу банкир занял второе место. Между тем по итогам 2016 года его личный заработок составлял 156,2 млн рублей, а в паре с женой — 203,8 млн рублей. 49-летний отец шестерых детей имеет только 6 соток земли, гараж и несколько нежилых помещений. В пользовании — квартира на 183,3 кв. м и дом в 538 кв. м (записан на супругу). Также у жены имеется квартира на 42 «квадрата», а у несовершеннолетнего ребенка — на 43 кв. м. Автомобилей у семьи нет, зато есть автоприцеп ГРПР 8213 (на легковушку).

Третью строчку по семейному доходу и вторую по личному занял директор ООО «АФД Кемикалс Уфа» Амир Рамов, заработавший 37,7 млн рублей (3,14 млн рублей в месяц), а вдвоем с женой — 38,4 млн рублей. За год он разбогател на 11 млн рублей (с 26,1 млн рублей). Чета Рамовых владеет домом в 166 кв. м и квартирой 83,5 кв. м. Также в их пользовании находится дом в 154 «квадрата». Как ни странно, один из богатейших депутатов республики, согласно отчетности, не владеет личным транспортом. Добирается ли он до работы и на заседания Госсобрания уфимскими маршрутками, остается только гадать.

В десятке: промышленники и юрист

За пьедесталом призеров оказался Николай Князев, заработавший 28,9 млн рублей в год (2,4 млн рублей в месяц), а с супругой — 29 млн рублей. Причем по личному доходу гендиректор «Башспирта» как раз-таки попадает в тройку самых богатых народных избранников. В отличие от вышеназванных коллег по депутатскому цеху, Николай Иванович не стесняется ездить на нескольких дорогих автомобилях (Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser HZJ76) и двух снегоходах. Также семья экс-главы Бирска владеет четырьмя квартирами, причем одна — в Болгарии, двумя жилыми домами и одним дачным.

Следующим в списке значится заместитель гендиректора ООО РСУ «Нефтехимпромсервис» Фазит Арсланов. Член КПРФ заработал в прошлом году 28,4 млн рублей (по 2,36 млн рублей в месяц). По сравнению с 2016 годом он разбогател в два раза (с 13,8 млн рублей). Коммунист, судя по отчетности, не владеет никаким недвижимым имуществом. В его пользовании — лишь жилой дом в 233 «квадрата». Из транспорта — два автоприцепа, гидроцикл и снегоход.

Шестым в рейтинге стал человек Алексея Миллера в Уфе — гендиректор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, задекларировавший доход в 28,1 млн рублей за 2017 год (2,34 млн рублей в месяц). Кубышка главного газотранспортника Башкирии полегчала на 5 млн рублей (в 2016 году — 33,4 млн рублей). Шамиль Гусманович вместе с женой располагают жилым домом в 246 кв. м, двумя квартирами в 245 и 48 «квадратов». Также в пользовании супругов и несовершеннолетней дочки находится квартира в 170 кв. м. Из транспорта — автомобиль Lexus LX 570, два снегохода и прицеп.

Шестым в рейтинге стал человек Алексея Миллера в Уфе — гендиректор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. Фото izh.kp.ru

Седьмым стал уроженец Москвы, директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия ООО «Сибур» Владислав Кузнецов. Он за прошлый год заработал 26,7 млн рублей (2,2 млн рублей в месяц). Тем самым с 2016 года он пополнил собственный бюджет на 5 млн рублей. Владислав Гариевич с супругой владеют долями в двух квартирах. А на несовершеннолетнего ребенка записана еще квартира на 70 «квадратов».

Восьмую строчку хит-парада занял гендиректор «Учалинского ГОКа» Закария Гибадуллин. Человек из УГМК заработал в 2017 году 23,3 млн рублей, а вместе с супругой — 26 млн рублей. У четы Гибадуллиных имеются жилой дом на 235 кв. м и квартира на 50 «квадратов», а также три автомобиля (Toyota Camry, Toyota LC 200 и Volskvagen Tiguan).

Управляющий директор «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко расположился на девятом месте. Его доход составил 22 млн рублей. Семья бывшего главы горсовета Уфы имеет квартиру в 117 «квадратов» и три жилых дома.

Замыкает «горячую десятку» президент Адвокатской палаты РБ Булат Юмадилов. Сам юрист задекларировал доход в 8,3 млн рублей, а вместе с супругой — 20,2 млн рублей. В их распоряжении — жилой дом в 100 кв. м и квартира в 133 «квадрата». Также Булат Гумерович владеет «Газелью» (автомобиль ГАЗ–3302, ЛУИДОР- 3009D3).

Замыкает «горячую десятку» президент Адвокатской палаты РБ Булат Юмадилов. Фото fparf.ru

Спикер и его замы

Председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев заработал 5,3 млн рублей. Вместе с супругой Константин Борисович накопили в прошлом году чуть более 6 млн рублей (34-е место). Чета владеет квартирой в 218 кв. м, жилой дом на 481 «квадрат» и записанный на жену снегоход.

Заместитель Толкачева Франис Сайфуллин задекларировал доход в 3,5 млн рублей, а вместе с супругой — 3,7 млн рублей (61-е место). У семьи Сайфуллиных имеются два дома, две квартиры и две машины Subaru Forester.

Другой вице-спикер, Юмабика Ильясова, заработала примерно столько же, как и Сайфуллин, — 3,5 млн рублей. Вместе с мужем она заработала 3,9 млн рублей (56-е место). Супруги владеют квартирой в 113 «квадратов» и домиком в 48 кв. м. Из транспорта — автомобиль Hyundai ix 35.

Еще один заместитель председателя башкирского парламента (внештатник) Вадим Старов показал довольно скромный заработок — 540 тыс. рублей. Вместе с супругой член КПРФ зафиксировал доход в 972 тыс. рублей (101-е место). Из имущества — лишь доля в квартире на 99 кв. м и «объект незавершенного строительства» в 71 кв. м.

Председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев заработал 5,3 млн рублей. Фото aikido-mariel.ru

Остро нуждающиеся

100 из 110 депутатов заработали более 1 млн рублей в 2017 году. Причем четверо не достигли порога и в полмиллиона — Кинья Кускильдин (446 тыс. рублей), Александр Дегтев (339 тыс. рублей), Рамазан Рамазанов (266 тыс. рублей) и Эдуард Мустафин (170 тыс. рублей).

Обращают на себя внимание Дегтев, который в 2016 году вместе с супругой заработал 18 млн рублей, и Мустафин, годом ранее задекларировавший семейный доход в 1,6 млн рублей. В 2017 году Эдуард Геннадиевич зарабатывал в среднем по 14 тыс. рублей в месяц.

Башкирские законодатели выглядят скромнее в сравнении с депутатами Государственного совета Татарстана, но солиднее членов Законодательного собрания Оренбургской области.

Так, парламентариев Башкортостана обошел татарстанец Альберт Фахрутдинов, глава ювелирной компании «Кулон» и строительного холдинга «Кулонстрой», задекларировавший личный доход в 604,6 млн рублей. Он почти в шесть раз переплюнул «башкира» Ишмухаметова. В Татарстане лишь двое парламентариев заработали за год менее 1 млн рублей — Ирек Шарипов и Ксения Владимирова.

Доходы депутатов Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Ишмухаметов Ахмет Валиахметвич Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 105.629.009,71 2 43 Галлямов Флюр Фанавиевич Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию 3.619.141,92 51.727.923,36 3 2 Рамов Амир Мунирович Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 37.715.768,98 704.868,99 4 3 Князев Николай Иванович Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию 28.918.721,57 121.202,97 5 4 Арсланов Фазит Абдулбариевич Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 28.444.860,61 6 5 Шарипов Шамиль Гусманович Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 28.110.234,00 147.335,00 7 6 Кузнецов Владислав Гариевич Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 26.669.921,94 8 7 Гибадуллин Закария Равгатович Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 23.273.052,63 2.733.200,62 9 8 Семивеличенко Евгений Александрович Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию 22.070.522,50 71.284,46