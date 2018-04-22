Симбирские толстосумы: депутат в порванных штанах и «татарин-космонавт»

Как разбогатеть на «подарке» от Минсельхоза, деньгах Вексельберга и «мусорном бизнесе» — мастер-класс от депутатов Заксобрания Ульяновской области

В 2017 году 36 депутатов Законодательного собрания Ульяновской области заработали почти 150 млн рублей, в среднем по 4,14 млн рублей на брата: таким образом, средний ежемесячный доход депутата составлял 345,25 тыс. рублей, и с 2016 года он вырос на 17,4%. Аналитическая служба «Реального времени» изучила декларации народных избранников и узнала, кто самый богатый и самый бедный депутат «симбирского парламента», чем они знамениты и откуда у них такие доходы.

Как «подарок» от министра сельского хозяйства сделал депутата богачом

Богатейший депутат Заксобрания Ульяновской области Вадим Мартынов задекларировал за 2017 год 33 млн рублей, его доходы с 2016 года выросли в полтора раза. Мартынова можно считать лендлордом: он собственник земельных участков на 3,8 млн кв. м. Кроме того, у него две квартиры (на 71,7 кв. м и 142,2 кв. м). В гараже площадью 35,2 кв. м у Мартынова запаркованы Toyota Land Cruiser, Toyota Corolla 180 и даже Aston Martin V8 (стоит, в зависимости от модификации, 12,8—16 млн рублей). У его жены, которая за год заработала всего 120 тыс. рублей, еще два автомобиля: Mercedes Е 200 и BMW Х6 xDrive30d. В 2017 году депутат продал Mercedes Benz S500.

Мартынов — фермер. В 2002 году он начал заниматься сельским хозяйством в качестве индивидуального предпринимателя, затем стал коммерческим директором ООО «Птицефабрика Симбирская». В 2012 году стал собственником КФХ «Возрождение» в Чердаклинском районе, основанного братом тогдашнего министра сельского хозяйства Ульяновской области Александра Чепухина Степаном. По собственным данным депутата, с его приходом в хозяйстве «в три раза увеличилась численность поголовья крупного рогатого скота, было реконструировано 13 животноводческих помещений общей площадью более 20 тыс. квадратных метров, хозяйство полностью обеспечено кормами собственного производства, а общая площадь обрабатываемых земель составляет 10 тыс. гектаров». Депутатом фермер стал в 2013 году. В следующем году Мартынов сообщал, что его предприятие зарабатывает «до 200 миллионов в год», 190 млн из них он вкладывает в животноводство и растениеводство. По его словам, когда он только пришел в КФХ, «на хозяйстве висел долг в 270 миллионов рублей», тогда как к 2014 году кредитная нагрузка составила «около 200 миллионов, полностью закрыты долги по лизингу». За 2 года он вложил в КФХ 300 млн рублей.

Любопытно, что хозяйство Мартынов не покупал: ему, как он впоследствии признался, его просто «подарили» с условием, что, «если что-то получится, то он немного деньжат потом подкинет». По итогам 2016 года оборот компании вырос до 446 млн рублей (в 2012 году составлял 224,8 млн рублей), чистая прибыль — 24,3 млн рублей, заемных средств — 150,7 млн рублей.

В 2015 году КФХ оказалось в центре коррупционного скандала. По версии областного следственного комитета, в 2011 году компании была выделена субсидия из республиканского бюджета на сумму 10 млн рублей, которую «по бумагам» потратили на закупку холодильного оборудования, однако самого оборудования в хозяйстве не оказалось. Наблюдатели полагали, что уголовное дело может зацепить и министра сельского хозяйства, и Мартынова, хотя, справедливости ради, «подарили» ему хозяйство только в 2012 году. Мартынова считали близким министру сельского хозяйства человеком, впрочем, в 2017 году Чепухина отправили в «почетную отставку», посадив в кресло председателя Общественной палаты области. Теперь Мартынову придется рулить хозяйством без поддержки сверху.

Мартынов (слева) — фермер. В 2002 году он начал заниматься сельским хозяйством в качестве индивидуального предпринимателя, затем стал коммерческим директором ООО «Птицефабрика Симбирская». Фото zsuo.ru



Подробно о причинах скандальной отставки экс-покровителя Мартынова мы писали в нашем материале «Неленинские доходы Симбирской губернии: сколько зарабатывают ульяновские чиновники?».

Автор фразы «Вы порвали мне дорогие штаны!» разбогател на «мусорном бизнесе»

На втором месте по величине личного дохода — депутат Сергей Глебов, заработавший в 2017 году 13 млн рублей, в 8 раз больше, чем в 2016-м. У семьи Глебова два земельных участка на 100,6 тыс. кв. м, дом на 275,5 кв. м, квартира на 62 кв. м, гараж на 124 кв. м и баня на 170 кв. м. В пользовании также участок на 2,15 тыс. кв. м. В гараже у депутата целый автопарк: Chevrolet Corvette, Chevrolet Monza, «ЗАЗ-965», «ГАЗ-24», «ГАЗ-21», Pontiac Firebird и снегоход «Ямаха».

Глебов — одна из самых колоритных фигур ульяновской политики. Малоизвестный бизнесмен, 30-летний владелец ООО «Приор» (один из крупных игроков «мусорного бизнеса» области) внезапно для всех в 2008 году избрался в Заксобрание и тут же оказался в центре скандала: выяснилось, что диплом, поданный им в избирком, — фальшивый! Депутат объяснял это «подставой» своих помощников, готовивших пакет документов, а фальшивый диплом ему подарили друзья на день рождения — Ульяновский технический университет он действительно не закончил, и спешно после избрания в депутаты начал получать высшее образование в УлГУ. Также спешно пришлось ему обелять себя в местной прессе.

Еще несколько лет депутатства он не был особенно заметен, хотя считался довольно влиятельным политиком, которого поддерживало, по мнению местных наблюдателей, «мусорное лобби» — региональные бизнес-структуры, связанные со сбором и переработкой ТБО — сам он в Заксобрании как раз курировал экологию области. В 2014 году Глебов вновь оскандалился — в СМИ появилось видео пьяного дебоша: депутат с заплетающимся языком пытался прорваться через фейс-контроль и охрану в полюбившийся ему ресторан «Шипр» (где его хорошо знали и поэтому успели занести в «черный список»). Глебов размахивал депутатской «корочкой», говорил, что лично знаком с губернатором Сергеем Морозовым. Отчаянный крик народного избранника «Вы порвали мне дорогие штаны!» навсегда остался в сердцах ульяновцев. Протрезвев, депутат подлил масла в огонь, заявив, что все произошедшее было провокацией и политическим заказом!

Бизнес его тем временем развивается вполне успешно: выручка «Приор» в 2016 году составила 256,8 млн рублей, прибыль — 15,4 млн рублей.

Малоизвестный бизнесмен, 30-летний владелец ООО «Приор» (на фото — третий слева) внезапно для всех в 2008 году избрался в Заксобрание и тут же оказался в центре скандала. Фото Фото zsuo.ru



Депутат-татарин, который собирался побывать в космосе

Третий богатейший депутат Ульяновской области — Ферид Аюпов, задекларировавший за 2017 год 12,3 млн рублей — меньше, чем в прошлом году (13,2 млн рублей). У депутата доля в доме площадью 413,5 кв. м, квартира на 155 кв. м, гараж на 242,7 кв. м и нежилое помещение на 128 кв. м. В гараже стоят Mercedes-Benz s500 4Matic и Mercedes-Benz v250 Bluetec. Супруга ездит на BMW325i. У нее и детей Аюпова в пользовании имеется и квартира в Турции.

Аюпов — президент группы компаний «Симбирский дом», холдинга, который он начал строить в 1997 году. К 2017 году в него входило уже более десятка организаций. Интересно, что бизнесмен и депутат одно время возглавлял Татарскую национально-культурную автономию, общественное объединение татарских бизнесменов «Сембер», сейчас он является президентом благотворительного фонда «Сембер», а в 2012 году ему было присвоено звание… заслуженного работника культуры Республики Татарстан. В 2017 году стало известно, что Аюпов хочет стать первым татарином, побывавшим в космосе, и уже участвует в программе миллиардера Ричарда Брэнсона, развивающего космический туризм.

Однако о полетах ему, возможно, на некоторое время придется забыть. В прошлом году об Аюпове заговорили в связи с банкротством созданной им в 2009 году строительной компании «Симбирский дом», которую он продал незадолго до поступления в арбитражный суд заявления о банкротстве, и теперь смело заявляет, что не имеет отношения ни к компании, ни к ее банкротству. Конкурсный управляющий, однако, потребовал привлечь Ферида Аюпова к субсидиарной ответственности на 11,3 млн рублей, но и сам Аюпов заявился с требованием на сумму около 20 млн рублей. Осенью 2017 года стало известно, что ряд других компаний, ранее входивших в ГК «Симбирский дом», тоже принялись банкротить друг друга, а сам Аюпов «успел» продать эти компании еще год назад.

Прославился Аюпов также скандальной застройкой ЖК «Галактика» на улице Терешковой: «Люди, купившие там квартиры, по сей день мучаются из-за проблем — дом был сдан с большой просрочкой, в ужасном состоянии, с множеством недоделок». При этом сам Аюпов еще в 2016 году выставил свой особняк с видом на Волгу (те самые 413,5 кв. м в декларации), оценив его в 80 млн рублей. Судя по декларации, в 2017 году продать его не удалось. А судя по данным за 2014—2016 год, с его головной компанией ГК «Симбирский дом» проблемы: выручка снижается, в 2014 году компания показала убыток, в 2016 году смешную для строительного гиганта прибыль в 1,5 млн рублей. Одноименная топливная компания в 2016 году показала убыток.

Ферид Аюпов — президент группы компаний «Симбирский дом». Фото Антона Ныскажу (73online.ru)

Как «креатура» Вексельберга поссорилась со СМИ, УФАСом и губернатором

Четвертый богатейший депутат ульяновского Заксобрания — Валентин Трубчанин, задекларировавший 10,5 млн рублей. По сравнению с 2016 годом его доходы упали на 6 млн рублей. В собственности у депутата участок на 1,4 тыс. кв. м, дом на 50 кв. м, квартира на 148,2 кв. м и доля в еще одной квартире на 63,1 кв. м. У супруги (с нулевым доходом) доли в земельных участках на 18 тыс. кв. м и еще две квартиры (122,6 кв. м и 53,7 кв. м). В гараже депутата стоит Toyota Land Cruiser 200.

Трубчанин не бизнесмен, а топ-менеджер — он возглавляет ульяновский филиал компании «Т Плюс», принадлежащей «Ренове» Виктора Вексельберга. Филиал ранее назывался «Волжской ТГК». После того как модель управления «КЭС-холдинга», курировавшего энергетический бизнес Вексельберга, поменялась, в компании перешли на «региональный принцип управления». В 2011 году один из региональных филиалов и возглавил бывший топ-менеджер «Северстали» (замдиректора по производству) Трубчанин, который, по его собственным словам, «всего за несколько месяцев с нуля создал дирекцию филиала, которая объединила разрозненные производственные предприятия «Волжской ТГК» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Территориальное управление по теплоснабжению в Ульяновске)». В 2013 он был избран в Заксобрание области.

Трубчанин известен своей борьбой с нежелательными для «Т Плюс» публикациями: так, однажды он написал заявление в отдел по борьбе с экстремизмом МВД на издание «Сибирский курьер», приложив копии статей (СМИ обвиняли компанию в завышении платежей за отопление). В 2017 году «войну» против местного филиала «Т Плюс» начал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, лично попросивший Виктора Вексельберга «проверить деятельность ульяновского филиала вплоть до увольнения соответствующих должностных лиц в связи с тем, что компания не известила об аварии на ТЭЦ‑2, и руководители города и области в случае неблагоприятной обстановки могли не успеть принять необходимые меры». Из-за аварии были обесточены 486 многоквартирных домов, 50 объектов соцсферы и 16 теплоисточников. Губернатор в ярости сообщил руководству «Т Плюс»: «Еще раз попробуйте не сообщить — я вам гарантирую колоссальные проблемы!» Трубчанин с обвинениями не согласился, но скромно заявил, что «губернатор имеет право на свое мнение о случившемся».

В марте 2018 года УФАС по Ульяновской области возбудило дело в отношении «Т Плюс» за «перетоп» квартир и недопоставку тепловой энергии. Это, по мнению ФАС, является нарушением ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». В апреле стало известно о выездной проверке, которую служба провела в отношении «Т Плюс» и лично ее руководителя.

Валентин Трубчанин известен своей борьбой с нежелательными для «Т Плюс» публикациями. Фото ulbusiness.ru

Как главный пивовар Ульяновска обеднел в 10 раз, вернув налоговикам 1 млрд рублей

Пятерку богатейших депутатов области замыкает Михаил Родионов, задекларировавший почти 9 млн рублей — его доход, однако, с 2016 года сократился на 40% (с 15 млн рублей). В собственности у него участок на 1,2 тыс. кв. м, дом на 124,6 кв. м, две квартиры на 315,8 кв. м и 166,1 кв. м и «гидротехническое сооружение» на 39 тыс. кв. м. Троим несовершеннолетним детям Родионова принадлежат участки на 693 кв. м и 800 кв. м и жилые дома на 113,2 кв. м и 72,5 кв. м. В гараже стоят Mercedes Benz s500, Lexus SC430, Chevrolet Sub-urban, грузовики «ГАЗ 330220», три «ГАЗ 330220-0000350», «КАМАЗ 53215 АЦ56131».

Интересно, что еще в декларации за 2015 год его доход был на 100 млн рублей больше. О Родионове мы писали в нашем сентябрьском материале о топ-100 крупнейших предприятий Ульяновской области. Он — владелец пивоваренного завода «Трехсосенский» с оборотом 6,7 млрд рублей по итогам 2016 года, с 2015 года оборот вырос почти в три раза. Старейший завод, известный с конца XIX века, в 1995 году акционировали, в 2007-м он перешел под контроль владельца мясокомбината «Диком» (впоследствии «Газпром» потребовал признать его банкротом) Михаила Родионова (тогда зампредседателя самарского отделения партии «Справедливая Россия»), собиравшегося вложить в модернизацию до 5 млн долларов. В том же году Родионов стал депутатом Самарской думы, 5 лет спустя получил мандат депутата Законодательного собрания Ульяновской области, где вошел в состав комитета по бюджету, налогам и предпринимательству, в 2013 году был переизбран. Еще в 2007 году к Родионову были претензии как со стороны следователей (за якобы фальсификацию доказательств в рамках арбитражного процесса), так и со стороны «Роснефти», которой Родионов как будто бы отказывался вернуть долг в 2,25 млн долларов (видимо, дело касалось продажи нескольких АЗС «дочке» «ЮКОСа» «Ульяновскнефтепродукту» в 2002 году — сделку суд признал недействительной, но Родионов деньги покупателю, как посчитало тогда следствие, не вернул). Депутат считал претензии необоснованными.

В 2015 году Росалкогольрегулирование и налоговики, изучив данные по продаже пива по делу о пивоваренном заводе «Трехсосенский», насчитали Родионову сумму неуплаченных акцизов только за 2013 год в размере 1,1 млрд рублей. Родионов несколько раз не явился в Следственный комитет, после чего депутата объявили в розыск — остроты скандалу придавал факт дружбы Родионова (к тому моменту «единоросса») с губернатором Сергеем Морозовым и вице-губернатором Михаилом Сычевым. Во время объявления депутата в розыск Родионова якобы видели на его яхте «Капитан», бежать он явно не собирался. 17 сентябре 2015 года был проведен обыск в банке Родионова «Венец», 22 сентября беглец наконец сам пришел к следователям, что не помогло. 30 сентября имущество депутата арестовали — все нажитое непосильным трудом: две яхты, 18 дорогих автомобилей и 150 млн рублей. Как видно из нынешней декларации, яхт у него теперь нет, как и большей части автопарка. И понятно резкое снижение дохода: похоже, часть имущества пришлось продать, чтобы расплатиться с налоговиками (см. ниже).

Той же осенью представитель Следкома РФ Владимир Маркин обвинил ульяновские власти в давлении на следствие: якобы уголовное дело против депутата Заксобрания и владельца пивоваренного завода «не понравилось кому-то из его высокопоставленных партнеров и покровителей». Следователей возмутила защита Родионова со стороны ульяновских властей в СМИ, Маркин назвал эти методы «черным пиаром» и заметил: «Мы все в курсе, что именно по части креативного пиара Ульяновская область при нынешнем губернаторе была и остается передовой. Как говорится, на здоровье, но надо видеть границы, где и как использовать такие методы».

Михаил Родионов — владелец пивоваренного завода «Трехсосенский» с оборотом 6,7 млрд рублей по итогам 2016 года. Фото bfmsamara.ru

К началу 2016 года претензии вместе с пенями и штрафами выросли уже до 3,4 млрд рублей, а в городе пошли слухи о том, что Родионов под следствием потратил 40 млн долларов на новогодний отдых в Куршевеле и судебный залог. Михаил Родионов в ответ на претензии в миллиарды рублей начал процедуру банкротства завода — при выручке в 2,5 млрд рублей завод по итогам 2015 года показал убыток в 250 млн. рублей. Но следователи посчитали доказательства, представленные для процедуры банкротства, сфальсифицированными, и возбудили еще одно уголовное дело. Одновременно было возбуждено и уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере — на 200 млн рублей. Под прицел Следкома попали и власти области, которые выдавали компаниям Родионова субсидии «на основании подложных документов».

По итогам 2016 года депутат «забыл» задекларировать имущество своей супруги, но все равно оказался на втором месте по доходам среди депутатов Заксобрания области — судя по декларации за 2017 год, супруги, видимо, развелись. В марте СКР по Ульяновской области потребовал отобрать депутатский мандат у бизнесмена, потому что депутат в ходе расследования уголовного дела о неуплате налогов «занимался строительством дорогостоящей яхты» (стоимостью более 17 млн долларов) и не указал ее в декларации. Через несколько дней у Родионова «неожиданно» нашлись сразу 1,4 млрд рублей, которые бизнесмен вернул в региональный бюджет. Еще несколько дней спустя неожиданно был отправлен в отставку руководитель СКР по Ульяновской области Алексей Евдокимов (говорят, что за неудовлетворительную работу его сняла Москва). А в июне 2017 года Заксобрание отфутболило следователей, не найдя у депутата дорогостоящих яхт. При этом по итогам 2016 года самым крупным налогоплательщиком Ульяновской области оказался как раз пивзавод «Трехсосенский», который перечислил в бюджет акцизов на сумму 5 млрд рублей. Это больше, чем сумма налогов, отчисляемых от производства самолетов и автомобилей вместе взятых: УАЗ, например, перечислил всего 791 млн рублей.

В итоге после смены руководства областного Следкома и «в связи с полным возмещением суммы налогов, по которым были претензии», в марте 2018 года одно уголовное дело в отношении Родионова было прекращено. При этом, однако, уголовное дело по мошенничеству, в котором подозревают бизнесмена, продолжается: по версии следствия, с апреля по июль 2016 года коммерческие компании Михаила Родионова незаконно получили 200 млн рублей субсидий по линии Минсельхоза.

«Побои в район левой руки»



А вот самым бедным депутатом ульяновского Заксобрания стал «коммунист» Ринат Шайдуллин, задекларировавший за 2017 год всего 164 тыс. рублей (меньше, чем за 2016 год — 208 тыс. рублей). То есть в месяц он получал в прошлом году всего 13,6 тыс. рублей. В собственности у него нет ничего, кроме квартиры на 42 кв. м. С 2002 года Шайдуллин является членом Татарского координационного совета, с 2008 года он помощник депутата Госдумы РФ Алексея Корниенко. В 2013 году был избран депутатом Заксобрания Ульяновской области пятого созыва по областному избирательному округу от КПРФ.

Величина дохода особенно удивительна в свете того, что Рината Шайдуллина считают главным «спонсором» местной КПРФ. Благодаря его деньгам, как считают наблюдатели, коммунисты и провели его в парламент. На Шайдуллина, между прочим, записаны четыре компании (и один ИП), включая ООО «ВиТА Реал Эстейт», строительную фирму, ведущую бизнес в Московской области (зарегистрирована в Москве), ему принадлежит 99% этого предприятия. Впрочем, по итогам 2016 года оборот у компании нулевой, плюс убыток в 23 тыс. рублей.

«Прославился» Шайдуллин через год после избрания депутатом: более 70 человек, доверивших свои средства предпринимателю в надежде получить квартиры в Подмосковье, обвинили его в мошенничестве. Якобы средства, которые они отдали его строительной компании, «могли пойти на избирательную кампанию по выборам депутатов ЗСО, благодаря которой Шайдуллин и стал депутатом». Под конец 2014 года на него возбудил уголовное дело СК по Московской области — за нанесение побоев: пострадавший Ходько (тоже дольщик) пожаловался, что «ульяновский депутат сначала бил его в живот, а потом нанес побои в район левой руки». Завели дело на него и по статье о мошенничестве.

В марте 2015 года депутата объявили в розыск — по той причине, что он «категорически отказывается являться на допросы». В январе 2018 года прямо на заседании суда по делу о мошенничестве при строительстве многострадального дома в Московской области депутата Заксобрания Ульяновской области Рината Шайдуллина задержали и вывели из зала, «чтобы отвезти в Москву для снятия показаний по уголовному делу на причастность к преступлению, связанному с долгостроем в Удино».

Доходы депутатов Законодательного собрания Ульяновской области

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 2 1 Мартынов Вадим Станиславович член комитета 33.063.024,15 120.000,00 4 2 Глебов Сергей Николаевич заместитель председателя комитета 13.131.579,84 354.075,51 5 3 Аюпов Ферид Шакирович член комитета 12.340.393,58 81.266,84 6 4 Трубчанин Валентин Анатольевич член комитета 10.490.161,41 8 5 Родионов Михаил Юрьевич член комитета 8.913.602,86 7 6 Еленкин Анатолий Георгиевич член комитета 8.448.502,66 1.416.044,58 9 7 Камеко Владимир Николаевич заместитель председателя комитета 6.705.869,84 1 8 Рожков Михаил Юрьевич член комитета 6.287.146,32 31.391.120,77 10 9 Малышев Валерий Васильевич первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 5.060.069,58 137.934,87