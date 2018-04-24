Богатейшие депутаты Самары: «авторитетный депутат», делегат ВАЗа и споры дорожника и строителя

Больше половины всех доходов народных избранников Самарской думы приходится на пятерых человек

Личные доходы 49 депутатов Самарской губернской думы в 2017 году уменьшились почти наполовину, составив 377 млн рублей. В среднем на каждого из них пришелся доход в 7,7 млн рублей в год, или 641,3 тыс. рублей в месяц. Для сравнения: средняя зарплата в Самарской области в 2017 году составляла 36,5 тыс. рублей. Больше половины всех доходов приходится всего на пятерых богатейших народных избранников. Истории происхождения их капиталов изучала аналитическая служба «Реального времени».

Как депутат набирал многомиллиардный портфель госзаказов

Богатейшим депутатом СГД можно считать Андрея Мурзова («Единая Россия»), председателя комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи. Он новичок губернской думы, избрался в нее в 2016 году. В собственности у него восемь земельных участков на 30,2 тыс. кв. м, дом на 473,1 кв. м, две квартиры (на 104 кв. м и 145,8 кв. м), три гаража, четыре нежилых помещения на 1,2 тыс. кв. м. Есть, конечно, и транспортные средства — помимо Mercedes-Benz G63 AMG, это гидроцикл STX4-TECLTD 1S 260. На супругу с доходом в 7,5 млн рублей записано еще пять участков на 4 тыс. кв. м, дом на 276,1 кв. м, квартира на 67 кв. м, часть жилого дома на 124,2 кв. м и три «жилых помещения (подвал)» на 1 тыс. кв. м. В пользовании еще один участок на 1,6 тыс. кв. м. В гараже стоит Lexus RX 350.

Мурзов, крупнейший дорожный подрядчик области, свое карьерное восхождение начал с работы в строительных компаниях 1990-х. К 2006 году у него была транспортная компания «Скиф» с 40 большегрузными КАМАЗами в Сергиевском районе. Работала она в дорожной отрасли, в частности, возила высококачественный гранитный щебень с Урала, который шел на строительство автодорог; песок и астраханскую соль для засыпки дорог. На предприятии была и своя дробильная установка по извлечению щебня, действовал цех по производству строительных блоков из пенобетона. Вскоре «Скиф» стал главным поставщиком материалов для строительства и ремонта дорог севера Самарской области, тесно сотрудничая с известными предприятиями, такими как «Самарадорстрой» и «Самараавтодор».

В 2006 году Мурзов зарегистрировал еще одно предприятие — ООО «Техкомплект» в поселке Суходол Сергиевского района. Наблюдатели считали Мурзова человеком, близким главе муниципалитета Анатолию Шипицыну. У которого, впрочем, были свои интересы — с 2008 года на местном рынке дорожных подрядов начала доминировать компания, подконтрольная сыну главы района. Мурзову пришлось задуматься о региональной экспансии: он стал активно наращивать мощности, приобрел базу ДСУ, ранее принадлежавшую «Самараавтодору». К 2010 году в его активе было уже три асфальтобетонных завода, несколько асфальтосмесительных установок, увеличился парк спецавтотехники. Уже в 2009 году «Техкомплект» был внесен правительством Самарской области в «список стратегических предприятий в сфере дорожного строительства». Мурзов стал активно скупать дорожно-строительные компании — в частности, он считался главным покупателем крупного ООО «Самараавтодорстрой» (основной субподрядчик ГКП АСАДО — победителя большинства тендеров по дорожному строительству в 2009 году), что позволило ему стать крупнейшим игроком на самарском рынке дорожных подрядов.

Сегодня Мурзова считают человеком, которому удалось «с нуля создать организацию, являющуюся одной из крупнейших дорожно-строительных компаний региона». Фото 73online.ru



Любопытно, что бизнес Андрея Мурзова активно развился именно после кризиса 2008 года, когда бывшие победители тендеров остались без работы, а в числе основных субподрядчиков АСАДО появились принадлежащие Мурзову ООО «Техкомплект» и ООО ДТК «Скиф». А бывшие крупные игроки рынка были признаны банкротами. Зато, к примеру, в 2008 году «Техкомплект» нарастил объемы выручки со 147 до 570 млн рублей.

Бизнес-интересы Мурзова приводят к локальным столкновениям с «главным строителем Самары»

Сегодня Мурзова считают человеком, которому удалось «с нуля создать организацию, являющуюся одной из крупнейших дорожно-строительных компаний региона». В своей биографии сам депутат отмечает, что «на протяжении трех лет компания признавалась лучшей подрядной организацией в рейтинге федерального агентства «Большая Волга». Компания «Техкомплект» (остальные компании за ненадобностью были ликвидированы) в период с 2011-го по 2013 год смогла получить госконтракты на дорожные работы на сумму 5 млрд рублей. Хотя в последние годы компании Мурзова не было в списках государственных подрядчиков, самого депутата считают контролирующим ООО «Самаратрансстрой» с портфелем госзаказов на 20 млрд рублей. Оборот компании «Техкомплект» составил в 2016 году 360 млн рублей, прибыль — 7,4 млн рублей.

Интересно, что бизнес-интересы Мурзова активно влияют на его депутатскую работу: так, в прошлом году во время заседания Самарской губернской думы он схлестнулся с другим богатейшим народным избранником — Владимиром Кошелевым (крупнейшим игроком уже строительного рынка, см. ниже) из-за… предложения ограничить проезд «тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных средств» по Самаре (город готовится к ЧМ-2018, большегрузы хотели пускать в город только после 22.00 и до 6.00). Кошелев протестовал — в таком случае стройку пришлось бы вести только по ночам, Мурзов активно выступал за, так как ему совсем не улыбалось проводить гарантийный ремонт дорог. Победила в итоге точка зрения Мурзова.

Как Кошелев потратил на избрание себя в Госдуму 50 млн рублей — и не прошел

Второй богатейший депутат второй год подряд — Владимир Кошелев («Единая Россия»), задекларировавший за 2017 год 58,7 млн рублей. Его доход за год снизился в 1,75 раза — в 2016 году он составлял 103 млн рублей. Он тоже депутат-новичок, в думе с 2016 года. В собственности депутата 43 земельных участка на 2 млн кв. м, 14 дачных домов, квартира на 83 кв. м, административное здание на 161,8 кв. м, 11 нежилых зданий на 1,2 тыс. кв. м. Автомобилей у него официально нет, зато есть трицикл SPYDER CAN — AM RD F3S 1330 и прогулочное судно «Марий Эл» С-915.

Кошелев — главный самарский застройщик. Фото forum.kaluga.ru



Кошелев — главный самарский застройщик, хотя начинал токарем на авиационном заводе, став затем замдиректора по коммерческим вопросам АО «Авиакор» — «дочки» ОАО «Международная авиационная корпорация». Завод начал избавляться от непрофильных активов, и с 1996 года Кошелев занялся строительным бизнесом (строительное подразделение авиапредприятия отделилось в 1996 году). Начинал он с постройки высотных домов на пересечении проспекта Кирова и Ставропольской. В 2006 году Кошелев стал председателем совета директоров АО «Авиакор».

Как отмечает сам депутат, в результате модернизации производственной структуры в 2006—2011 годах СК «Авиакор» стала комплексом промышленных предприятий строительной отрасли, дислоцирующимся в нескольких регионах РФ. В 2014 году СК «Авиакор» переименована в Корпорацию «Кошелев», в состав которой входит и завод «АВИАКОР-Железобетон». В 2010 году бизнесмен начал в Самаре реализацию «первого в России проекта по строительству комплексной малоэтажной жилой застройки с развитой социальной инфраструктурой «Кошелев-проект» — впоследствии депутат признавался, что назвал проект своим именем, так как после кризиса 2008—2009 годов, когда Самара поднялась на первые места по количеству обманутых дольщиков, люди «боялись вкладывать деньги куда-либо в принципе», и пришлось предлагать «под персональные гарантии». Было построено более 1 млн кв. м на 80 тыс. человек.

С 2011 года Кошелев занимал пост советника по вопросам реализации программы строительства доступного жилья губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Стал зампредседателя совета в Ульяновском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В 2011 году он решил избраться в Госдуму РФ от «Единой России» в Ульяновской области. Для этого Кошелеву пришлось перевести почти весь бизнес на родственников, в частности на жену Марину Карпяк, дочь тогдашнего депутата Самарской думы Александра Карпяка, и задекларировать недвижимость в Германии на 734 кв. м… Потратив на избирательную кампанию 50 млн рублей, в Госдуму он так и не прошел. В 2013 году будущий депутат губернской думы заявлял: «Попробовал себя в политике, но понял, что это не мое». Однако уже в 2016 году, по-видимому, передумал, избравшись в региональный парламент. К тому моменту он уже был членом рабочей группы при Минстрое РФ по подготовке предложений и корректировке законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и членом совета при президенте РФ по жилищной политике и повышению доступности жилья.

Корпорация «Кошелев» построила к ЧМ-2018 два гостиничных комплекса в Самаре и Саранске. В 2015 году было завершено строительство «отеля мирового уровня» в Ульяновске.

В 2015 году было завершено строительство «отеля мирового уровня» в Ульяновске. Фото sdelanounas.ru

Банк Кошелева — «кошелек» его строительного бизнеса

У депутата есть и свое кредитное учреждение — «Кошелев Банк». В 2012 году Владимир Кошелев купил контрольный пакет акций банка «Росбанк-Волга» (Нижний Новгород) у французской группы Societe Generale, в сентябре 2012 года сообщил о прекращении участия в капитале нижегородского банка, тогда же зарегистрировал новое название кредитной организации — «Кошелев Банк». По информации СМИ, Кошелев со своей матерью Татьяной Дедовой владеют 47,9% акций банка. Собственником еще 18,4% является Марина Карпяк (судя по декларации за 2017 год, супруги в разводе). В ряде СМИ, впрочем, появилась информация, что банк неустойчив, по итогам 2015 года он лидировал по объему задолженности перед ЦБ (1,6 млрд рублей), а на кредиты аффилированных заемщиков (собственно, строительные проекты Кошелева) приходится 70% собственного капитала банка — в довершение всего пассивы банка на 80% состояли в 2017 году из денег вкладчиков. Именно поэтому реализация проекта в Подмосковье, где Кошелев собрался строить экономжилье на 6—7 млрд рублей, у отдельных наблюдателей вызывает сомнение.

Тем не менее, согласно данным Единого реестра застройщиков, Корпорация «Кошелев» заняла по итогам 2017 года 1-е место по ПФО среди застройщиков по объему вводу жилья, построив почти 230 тыс. кв. м (по данным самой компании, 284,6 тыс. кв. м). По заявленному портфелю проектов самарский девелопер на 49-м месте в федеральном рейтинге и на 4-м — в ПФО. По данным самой компании, общий объем построенного Корпорацией «Кошелев» жилья составил за семилетний период свыше 1,5 млн квадратных метров.

Как «авторитетный бизнесмен» становился «авторитетным депутатом»

Третий богатейший самарский депутат — Владимир Дуцев: он задекларировал за 2017 год 31,8 млн рублей, вместе с супругой — 32,3 млн рублей (в 2016 году его доходы составляли немногим больше — 32,5 млн рублей). В собственности семьи депутата два земельных участка на 1,3 тыс. кв. м, дом на 308,3 кв. м, квартира на 247 кв. м и три нежилых помещения на 11,6 тыс. кв. м. В гараже у Дуцева стоят BMW 6301 COUPE и автобус ПАЗ 320530, у жены — «Мерседес GLC 300».

Дуцев — «ветеран» самарской политики. Наблюдатели, СМИ и просто местные жители считают его, так сказать, «авторитетным депутатом», сколотившим свое состояние в 1990-х и несущим за собой негативный шлейф якобы связей с местными же ОПГ (при этом в думе он зампредседателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции). Неофициально считается, что Дуцев начинал «челноком»: «Покупал жвачки и сигареты в Москве, продавал в Тольятти. От других челноков Дуцев отличался объемами — товар возил не авоськами, а фурами». Первый магазин «Миндаль» он открыл, как утверждают «историки области», на деньги ОПГ в 1998 году. В официальной биографии, впрочем, 20-летняя бизнес-карьера депутата до его избрания в Самарскую губернскую думу обозначена лишь двумя скромными предложениями: «Трудовую деятельность начал мастером в строительной организации «Инвест-бетон», затем работал заместителем директора. В 1994—2008 годах занимался предпринимательской деятельностью в сфере потребительского рынка».

Сеть супермаркетов «Миндаль» в 2008 году была формально продана московскому бизнесмену Олегу Бойко за $30 млн, но управлялась она все равно депутатом. Фото mindalmarket.ru

Ближе к середине 2000-х Дуцев «пошел в политику» — избрался в 2004 году в гордуму Тольятти, до 2011 года был ее вице-спикером. Сеть супермаркетов «Миндаль» в 2008 году была формально продана московскому бизнесмену Олегу Бойко за $30 млн, но управлялась она все равно депутатом. В 2011 году Дуцев помог деньгами местному отделению «Единой России», что, считают наблюдатели, дало возможность ему самому избраться в областной парламент, да еще провести в городскую думу 6-го созыва своего представителя, менеджера сети «Миндаль» Владимира Боброва. В 2013 год «Миндаль» продали сети «Пеликан».



Как «авторитетный депутат» ссорился с Николаем Меркушкиным и проиграл выборы мэра Тольятти

В 2012 году в Самару прибыл Николай Меркушкин. В преддверии очередных выборов в думу Тольятти новый губернатор поставил задачу: «Единая Россия» должна иметь в тольяттинском парламенте подавляющее преимущество». К тому моменту местное отделение «ЕР» провалило уже несколько кампаний, а все потому, что, как утверждали злые языки, «не только любой сотрудник полиции, но даже простой работник АвтоВАЗа легко вспомнит, кто из депутатов областной или городской думы ездил по стрелкам, разбивал битой головы киоскеров, занимался банальным вымогательством, именуемым в былые годы рэкетом». Тольяттинские единороссы у горожан ассоциировались не с Путиным или Медведевым, а с бывшим криминалитетом.

После прихода Меркушкина Дуцеву пришлось встать ему в оппозицию, и долгие годы он, по мнению аналитиков, играл против него — особенно губернатору могло не понравиться то, что в «нулевые» Дуцев, пробираясь в думу сам и избирая туда своих людей, вопреки партийной дисциплине финансировал и справедливороссов, и единороссов, и коммунистов. А в 2012 году дуцевский кандидат в мэры Тольятти с треском проиграл выборы лидеру общественного движения «Декабрь» Сергею Андрееву, после чего депутат в СМИ язвил, что «выборы мэра у нас — это почти всегда «кот в мешке», что «в большом городе можно выбрать мэром любого человека», что новый мэр ничего толком не сделал, и вообще, мэров лучше назначать сверху!

В итоге влияние Дуцева пошло на спад, он занялся строительством жилья в Старом городе Тольятти и начал ждать смены мэра, так как наладить сотрудничество с Андреевым у него, разумеется, не получилось, кроме того, ему принадлежал завод по переработке отходов, который простаивал «из-за того, что мэр Андреев предпочитал сотрудничать с другой компанией аналогичного профиля». Но к 2015 году Дуцев, по мнению местных наблюдателей, накопив ресурсы, начал готовить мощную оппозицию Меркушкину перед выборами в Самарскую губернскую думу и Госдуму РФ. В 2016 году мечта Дуцева почти исполнилась: мэра Тольятти выбирала конкурсная комиссия под руководством Николая Меркушкина, Дуцев сразу же выставил свою кандидатуру, но проиграл. В 2018 году самарцам «грозят» губернаторские выборы, а тольяттинцам — выборы в гордуму: на тольяттинском фронте Дуцев уже сформировал свою группу, состоящую из представителей «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ — партийная дисциплина, как видим, ему по-прежнему не интересна.

Подведомственная «главному газовику Самары» «газпромовская» «дочка» демонстрирует убытки

По сравнению с тремя богатейшими депутатами народный избранник с четвертым по величине доходом Владимир Субботин, председатель комитета по местному самоуправлению, не такой «интересный» — наверное, потому, что не бизнесмен, а топ-менеджер. Его доход в 2017 году составил 23,7 млн рублей, увеличившись с 2016 года на 10,2% (тогда он составлял 21,5 млн рублей). Зато по совокупному семейному доходу Субботин занимает третье место — с доходами его супруги (16,6 млн рублей) он составил 40,3 млн рублей. В собственности депутата квартира на 180,4 кв. м, у супруги — два земельных участка на 2,3 тыс. кв. м, дом на 218 кв. м, две квартиры на 104 кв. м и «иное недвижимое имущество» на 5,7 тыс. кв. м. В гараже у Субботина стоит снегоход Lynx 69 Yeti Army 600 E-TEC, у жены Lexus RX 350.

Владимир Субботин (на фото — справа) не бизнесмен, а топ-менеджер. Фото samara-tr.gazprom.ru



Субботин — главный «газовик» области (жена работает в той же отрасли), возглавляет «Газпром трансгаз Самара» с 2012 года. Он всю жизнь проработал в газовой отрасли: в 1999—2003 годах был машинистом технологических компрессоров, инженером по эксплуатации оборудования газовых объектов Очерского линейно-производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Пермтрансгаз». В 2003—2010 годах — замначальника, начальник газокомпрессорной станции Приокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В 2010—2012 годах был директором филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В областную думу был избран почти сразу после того, как сел в кресло местной «газпромовской» «дочки», в сентябре 2013 года, и вошел в комитет по ЖКХ, нефтехимии, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды, а также в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию — хотя еще в марте 2013 года, дав единственное открытое и подробное интервью, осторожно говорил, что о депутатской деятельности «говорить пока рано».

Дела в компании, с одной стороны, идут неплохо. В июле прошлого года Субботин рассказывал, что «Газпром трансгаз Самара» транспортирует газ по семи регионам России, «полностью обеспечивая Самарскую и Ульяновскую области»: в 2016 году потребителям поставлено было более 17 млрд кубометров газа, а общий объем транспортировки составил 77 млрд кубометров. На АГНКС в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях был отмечен существенный рост потребления — на 41% больше, чем в 2015 году.

С другой стороны, финансовые показатели «Газпром трансгаз Самара» не очень-то позитивные: в 2014 году оборот компании составлял 22 млрд рублей, чистая прибыль — 484 млн рублей, в 2015 году оборот снизился до 21,1 млрд рублей, прибыль — до 336,5 млн рублей, а 2016 год компания закрыла уже с убытком в 113,2 млн рублей при выручке в 18,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность составила на тот момент 3,5 млрд рублей, компании были должны, в свою очередь, 3 млрд рублей.

Почему активы бывшего самарского олигарха «похудели» в 37 раз?

Пятерку богатейших депутатов Самарской губернской думы замыкает зампредседателя комитета по местному самоуправлению Владимир Симонов, который задекларировал за 2017 год личный доход в 22 млн рублей. При этом в 2016 году он составлял 183,2 млн рублей, а еще годом ранее — 830 млн рублей! У семьи депутата 10 земельных участков на 570 тыс. кв. м, три жилых дома на 2 тыс. кв. м, квартира на 278,4 кв. м, несколько гаражей и «иное недвижимое имущество» на 2,2 тыс. кв. м. Транспортные средства: «Ауди А8», УАЗ–315195, пара прицепов, разъездной теплоход В-103012, мотолодка Quicksilver, грузопассажирский дебаркадер «ДЖ-60» и снегоход Arctic Cat Bearcat. У супруги «Хенде Купе» и мотолодка Buster XXL.

Симонов еще пару лет назад считался одним из богатейших олигархов региона. Фото progorodsamara.ru

Симонов еще пару лет назад считался одним из богатейших олигархов региона. В советское время он дослужился до замглавтехнолога «Сызранского завода пластических масс», а в 1990-е стал главным технологом ПО «Пластик». В 1994 году, не покидая «Пластик», Симонов начал заниматься бизнесом — открыл компанию «Криста», которая в будущем станет центром его бизнес-империи. Начал он с цеха по производству мебели из кожзаменителя. Примерно в то же время в Сызрань (город на западе Самарской области) приходит небезызвестная впоследствии ФПГ «СОК» (ныне известная скорее как ОПГ «СОК»…), с которой Симонов вместе с тогдашним руководством «Пластика» завод акционирует и делится акциями — забирая с «соковцами» контрольный пакет. Открывает собственный «Земельный банк» (ныне главный его «кошелек»), 51% акций которого принадлежит его семье, а президентом становится сын мэра Сызрани.

К концу 1990-х «соковско-симоновские» забирают под себя и проблемный Сызранский НПЗ, и Сызранский ликеро-водочный завод (продан в 2005 году), и ОАО «Сызранский мясокомбинат», и завод по производству кирпича, создаются строительные компании ООО «Стройпластик» и ООО «Сызраньпроект». ОАО «Пластик» к 2002 году Симонову принадлежало прямо на 30%. Олигарх заинтересовался политикой и, по мнению наблюдателей, в 2004 году смог «провести на большинство мест в Сызранской городской думе лояльных себе депутатов». В 2005 году Симонов с «СОКом» поссорились, началась «бизнес-война» (тогда Симонову принадлежало уже 50% ОАО «Пластик») с рядом попыток рейдерских захватов. Войну Симонов проиграл, акции отдал, но фортуна от него не отвернулась: помог АвтоВАЗ, в 2006 году он ввел санкции против «СОКа», акции вновь ему вернули.

Доходы депутатов Самарской губернской думы

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Мурзов Андрей Валентинович депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 68.028.658,83 7.469.316,44 2 2 Кошелев Владимир Алексеевич депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по строительству 58.753.359,45 4 3 Дуцев Владимир Иванович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 31.881.482,13 421.418,14 3 4 Субботин Владимир Анатольевич депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по местному самоуправлению 23.717.554,88 16.621.966,16 5 5 Симонов Владимир Федорович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению 22.072.883,00 1.150.393,00 7 6 Хисамутдинов Шамиль Салимгереевич депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению 15.915.133,00 6 7 Котельников Геннадий Петрович заместитель председателя Самарской Губернской Думы — председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы 15.350.185,36 588.063,14 8 8 Волков Денис Алексеевич депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды 15.239.624,55 151.257,80 9 9 Егоршин Виктор Владиславович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательствуи торговле 14.978.356,94

Дружба с «СОКом» и АвтоВАЗом как причина и взлета, и падения

После этого Симонов начинает региональную экспансию, строя в различных областях заводы по производству автокомпонентов. В 2007 году сам избирается в Самарскую губернскую думу. Империя растет, обороты превышают миллиарды рублей. В 2012 году Симонов занял 15-е место в рейтинге доходов чиновников РФ от журнала «Форбс».

В 2013 году у него начинаются проблемы: помогший ему АвтоВАЗ стал отказываться от «низкокачественной продукции «Пластика», продаваемой еще и по завышенной цене, у компании Симонова появились большие долги перед Сбербанком. В итоге «Пластик» был продан ГК «Автокомпонент», компании, близкой ГК «Ростехнологии» Сергея Чемезова. Причины «заката империи Симонова» местные наблюдатели видели в «войне с «СОКом», больших политических амбициях (приведших в 2008 году к противостоянию с губернатором области) и сильной зависимости бизнеса от АвтоВАЗа. Считавшийся когда-то «крестным отцом Сызрани», безраздельно ею владевший, он подрастерял позиции и в этом городе: Николай Лядин, выбранный новым сити-менеджером Сызрани при поддержке губернатора Самарской области Николая Меркушкина, «начал активно выводить из руководства мэрии симоновскую команду».

В 2015 году кредитная нагрузка Группы «Криста» оказалась такова, что Симонову пришлось продать и нефтяной актив, официально за 650 млн рублей (неофициально в рассрочку — за 1—1,5 млрд рублей) орловскому бизнесмену Семену Тетруашвили. Вырученные от распродажи ресурсы «Криста» собиралась использовать для уменьшения своей кредитной нагрузки. В марте 2017 года стало известно, что ФНС России обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о банкротстве ООО «Криста», компании по производству автокомпонентов, в первую очередь для АвтоВАЗа, позднее Симонову удалось договориться с налоговиками. Так или иначе, роковая дружба с «СОКом» и затем с АвтоВАЗом сначала помогла взлететь Симонову на самый верх, как Икару в известном мифе, но она же, обернувшись враждой, привела бывшего олигарха к затянувшемуся и весьма болезненному падению.

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