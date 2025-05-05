Застройщики России посетили ЖК «Крыловка Парк» в рамках урбан-тура ЕРЗ

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» стала частью урбан-тура, организованного Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). Участникам мероприятия показали лучшие примеры современных жилых проектов в Казани. Одним из них стал жилой комплекс «Крыловка Парк» от СМУ-88.

Во время экскурсии участники отметили ключевые преимущества жилого комплекса. Одним из них стал просторный, благоустроенный двор площадью свыше 7 000 кв. метров. Он расположен на стилобате и изолирован от посторонних, а само пространство тщательно продумано с точки зрения комфорта и безопасности. Гости оценили зонирование территории: детский игровой городок с атравматичным покрытием, многофункциональную спортивную площадку с уличными тренажерами и прогулочную зону с удобными скамейками с подогревом и станциями для зарядки гаджетов. Особое внимание участников привлек муниципальный детский сад, построенный прямо во дворе комплекса.

Не остались без внимания и другие особенности проекта. Участники отметили качественную отделку фасада натуральными материалами, стильные дизайнерские входные группы с системой доступа по FACE ID, а также удобный подземный паркинг. Особый интерес вызвали зарядные станции для электромобилей и продуманный конструктив паркинга: большие пролеты между пилонами позволяют без труда размещать шесть машин между ними, что создает дополнительный комфорт для автовладельцев.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

«Понравился просторный двор и то, что подъезды не перегружены — благодаря тому, что расположены на разных уровнях. Паркинг тоже спроектирован на совесть: продуманный конструктив, большие пролеты между пилонами — между ними спокойно помещаются шесть машин! И отдельный плюс — зарядки для электромобилей. За это отдельное уважение!» — поделилась впечатлениями о жилом комплексе представитель ГК «Стим» из Ижевска Ирина Слободская.

ЕРЗ — крупный федеральный портал о новостройках, работающий с 2017 года при поддержке Национального объединения застройщиков. Портал формирует рейтинги девелоперов России и регулярно проводит урбан-туры по лучшим жилым комплексам страны.

«Мы всегда рады поделиться опытом с коллегами. Такие встречи позволяют рассказать о наших проектах, получить обратную связь и обменяться лучшими практиками. Это развивает отрасль, мотивирует двигаться вперед, искать новые решения и становиться лучше», — отметил генеральный директор ГК «СМУ-88» Наиль Галеев.

За время строительства ЖК «Крыловка Парк» неоднократно получал признание экспертного сообщества. В 2022 и 2023 годах ЖК получил награды архитектурно-строительного форума «Казаныш». Проект стал лауреатом в номинациях «За качественное объемно-пространственное решение» и «Лучшее благоустройство территорий».

Продажи в «Крыловка Парк» выходят на завершающий этап — к покупке доступны последние квартиры. Ознакомиться с актуальными планировками и предложениями можно на сайте СМУ-88 в разделе «Квартиры».

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и на сегодняшний день второй год подряд признается «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. Согласно информации единого ресурсного застройщика (ЕРЗ), СМУ-88 пять лет подряд сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ востребованных ЖК в Казани, являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.





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