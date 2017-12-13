«Зеленая папка» Минниханова: угодья Верхнеуслонского района управляются по сказочным законам

Серия 6-я. Нарушения и неэффективность на высоком берегу Волги не получилось спрятать от аудиторов Счетной палаты РТ

Марат Зиатдинов с первых дней на должности остается одним из самых заметных глав районов Татарстана. Не повредит ли эта заметность ему теперь, когда аудиторы выявили нарушения, стоящие бюджету 184 млн рублей? Читайте в продолжении цикла публикаций «Реального времени» о районных элитах республики.

Призрак осужденного предшественника

Назначение Марата Зиатдинова главой района было замечено всеми республиканскими СМИ, поскольку состоялось на фоне громкого уголовного дела его предшественника. Напомним, что 21 октября 2011 года верхнеуслонский глава Александр Тимофеев был задержан в Казани со взяткой размере 5 млн рублей. В 2012 году суд признал его виновным. На свободу экс-глава вышел только осенью 2015 года по условно-досрочному освобождению. Это был первый в истории Татарстана случай приговора главе района.

Уроженец села Макулово Верхнеуслонского района, Зиатдинов начинал карьеру трактористом. Занимал должности в хозяйственных и коммерческих структурах родного района. В местное самоуправление пришел в 2010 году, когда получил назначение на должность руководителя районного исполкома. Однако перед восхождением на вершину муниципальной власти недолго проработал заместителем генерального директора ЗАО «УК «АС-Менеджмент» принадлежащего миллиардеру Алексею Семину, что навсегда закрепило за Зиатдиновым репутацию «семинского человека».

За период руководства Марата Зиатдинова Верхнеуслонский район часто бывал в центре внимания. Чаще поводы были позитивными, поскольку район стал местом реализации масштабных проектов вроде Иннополиса и престижной рекреационной зоны для «Большой Казани». Ложку дегтя добавил инцидент 2016 года, когда Зиатдинов оказался среди чиновников, которым пришлось отвечать за неосторожные слова перед избирателями. Речь шла о самообложении жителей Набережных Моркваш для строительства детсада и дороги на кладбище. Фраза, адресованная пенсионерке, что в ее возрасте «пора думать о дороге на кладбище», привела к большому общественному скандалу. Однако по итогам проверки, которую провела Счетная палата РТ за 2015-й, 2016-й и часть 2017 года, потери района за эру Зиатдинова могут оказаться не только репутационными.

В 2016 году Зиатдинов оказался среди чиновников, которым пришлось отвечать за неосторожные слова перед избирателями. Фото evening-kazan.ru



Неэффективность муниципального бюджета стоимостью в 76 миллионов

В общей сложности по итогам проверки аудиторы составили 51 протокол об административных правонарушениях. Объем выявленных нарушений составляет 184,3 млн рублей. Они касаются формирования и исполнения бюджета (76,4 млн), бухгалтерского учета и отчетности (15,3 млн), управления и распоряжения муниципальной собственностью (91,3 млн), муниципальных закупок (1,1 млн).

Неэффективность муниципального бюджета сказалась в целом ряде показателей, в числе которых нарушение порядка финансирования муниципального задания, оплата расходов по несоответствующим кодам бюджетной классификации, длительное неиспользование целевых средств из республиканского бюджета и т. д.

Общая тенденция, когда фигурантами всевозможных нарушений становятся муниципальные унитарные предприятия, сработала и в Верхнеуслонском районе. В нарушение механизма субсидии на строительство жилья выделялись гражданам через МУП «Волжанка». Также без надлежащих правовых оснований в районе функционировала такая важная сфера, как водоснабжение и водоотведение. Эти услуги взяли на себя десять МУПов, которые не имели соответствующих лицензий. Тарифы не были утверждены для восемь МУПов. Всего с 2015 года объем средств, собранных десятью МУПами, составил 11,6 млн рублей, а шестью поселениями — 5,9 млн рублей.

Чемпионы по торгам на скорость

Земля вблизи от берега Волги, по соседству с Казанью и важнейшими туристическими и инфраструктурными объектами не может стоить дешево. Для Верхнеуслонского района это ценнейший актив. Однако к тому, как распоряжаются данным богатством, у Счетной палаты РТ очень большие вопросы. Первое, что обращает на себя внимание: большая часть предоставления земельных участков в аренду обходится без процедуры торгов, предусмотренных Земельным кодексом РФ. В 2015 году посредством торгов арендовали только три участка, зато без торгов — 57. В 2016 году этот разрыв еще больше увеличился: 13 договоров об аренде заключено по итогам торгов, а 246 — без торгов. Примерно такая же картина с договорами купли-продажи. За первое полугодие 2017 года к торгам прибегали только в четырех случаях, а без проведения торгов заключили 72 договора.

В самом факте нет никакого нарушения. Не на все участки находится сразу несколько претендентов, чтобы устраивать торги. Но здесь возникает следующий вопрос, а все ли потенциальные покупатели могут принять участие в торгах? Для всех ли действуют равные конкурентные возможности? Оказывается, на этом направлении установлены мощные фильтры. Вместо положенной по Земельному кодексу публикации извещения о торгах на официальном сайте www.torgi.gov.ru, информационные сообщения размещают в районной газете «Волжская новь». К примеру, через такую «процедуру» в 2015 году был сдан в аренду участок площадью в 4971 кв. м в деревне Казыльяры. Те же извещения, которые все-таки доходят до официального сайта, бывают оформлены весьма оригинально. Весной 2016 года сдавали в аренду участок под индивидуальное жилищное строительство в селе Введенская Слобода — в непосредственной близости от острова-града Свияжска. Срок подачи заявлений на участие в торгах составил всего 19 часов 41 минуту, вместо положенных 30 дней. На фоне таких космических скоростей сдвиги сроков на неделю уже не кажутся профанацией. В результате земля уходит по невысоким ценам «нужным людям», а бюджет недополучает деньги.

Земля вблизи от берега Волги, по соседству с Казанью и важнейшими туристическими и инфраструктурными объектами не может стоить дешево. Фото komanda-k.ru



Эврика! Превращаем 179 тысяч рублей в 48 миллионов

Интересно, что верхнеуслонская «золотая» земля — дорогая и недоступная не для всех. Есть способы получить участок задешево, а увеличить стоимость в несколько десятков раз. Для этого можно изменить категорию, присвоенную участку. Именно так поступило ООО «Управляющая компания «ФинИнвестХолдинг», которое в сентябре 2016 года взяло в аренду 87229,66 кв. м земли у деревни Воробьевка. Было заявлено, что земля арендуется для строительства агропромышленного комплекса, и этому соответствовала категория участка «Земли сельскохозяйственного назначения». Но не прошло и месяца после заключения договора аренды, как решением исполкома района категория была изменена на «Земли населенных пунктов». Кадастровая стоимость участка возросла с 179,6 тыс. рублей до 48,79 млн. Практика показывает, что изменение категории земельных участков в обычных условиях растягивается на долгие месяцы. В случае с «ФинИнвестХолдинг» была достигнута рекордная оперативность оказания муниципальных услуг.

При этом в выигрыше оказывается не бюджет, а приобретатели участков на выгодных условиях. В ноябре 2014 года в Введенской Слободе для садоводства был арендован участок площадью 2182 кв. м. Стоимость аренды составляла всего 10 рублей 21 копейка! А уже через три месяца разрешенное использование участка изменилось с «садоводства» на «малоэтажную застройку». В июле 2015 года в Набережных Морквашах один из участков был сдан в аренду под строительство комплекса для сельскохозяйственного туризма, чтобы затем получить разрешенное использование «малоэтажное строительство».

Сруб с крышей, без окон, дверей и пола поставил на участке в Набережных Морквашах один из арендаторов. Районным чиновникам этого оказалось достаточно для того, чтобы передать в собственность 1200 кв. м земли



Незаживающие раны на теле земли

Фонд земель сельскохозяйственного назначения в Верхнеуслонском районе размывается под самыми разными предлогами. На сельхозугодьях ставят антенные вышки телекоммуникационные компании. В договорах аренды такого характера замечены ПАО «Вымпел-коммуникации», ПАО «Вымпелком» и ООО «Твои мобильные технологии». Очевидно, что оформление вышек по всем правилам стоило бы арендаторам намного дороже.

Опасность для экологической обстановки в районе представляет использование сельскохозяйственных земель под карьеры для добычи песка, щебня и других материалов. Счетной палатой РТ выявлено десять подобных случаев. Для обследования использовались беспилотные квадрокоптеры, что позволило сделать детальные снимки с точными координатами. Очевидно, что земли, использованные таким образом, не скоро смогут принести новый урожай, а на их восстановление уйдут годы работы экологов и деньги из бюджета.

Опасность для экологической обстановки в районе представляет использование сельскохозяйственных земель под карьеры для добычи песка, щебня



Волшебная избушка и домик для кроликов

Читая документы аудиторов, иной раз можно подумать, что все происходящее с землей на правом берегу Волги — сказка, а не сложный комплекс взаимоотношений районных чиновников с коммерческими структурами и физическими лицами. Есть в Верхнеуслонском районе волшебная избушка, превращающая муниципальную землю в частную собственность. Сруб с крышей, без окон, дверей и пола поставил на участке в Набережных Морквашах один из арендаторов. Районным чиновникам оказалось этого достаточно для того, чтобы передать в собственность 1200 кв. м в связи с возникновением права собственности на жилой дом. И это далеко не единственная история, где фигурируют подобные псевдостроения. Есть информация, что каждая такая чудо-избушка меняет не одного хозяина.

Но самый вопиющий случай, который объединил в себе разные схемы с муниципальным имуществом, произошел в Верхнем Услоне. В 2014 году районный исполком сдал на 5 лет в аренду участок для сельскохозяйственного использования площадью в 61167 кв. м. Стоимость аренды составила всего 30 руб. 28 коп. в месяц. На этом участке появилось строение, заявленное как «Дом кроликовода», площадью 294 кв. м. Как можно понять по фото, на ферму по разведению кроликов этот дом совсем не похож. Но именно его наличие позволило в январе 2017 года приватизировать весь участок с выкупной стоимостью 3633 рубля 33 копейки. Что бы подумал о подобный сделке Кролик из Винни-Пуха, никто не узнает, потому что Кролик очень воспитанный.

На ферму по разведению кроликов «Дом кроликовода» совсем не похож



На фоне многих районов Татарстана нарушения в Верхнеуслоноском районе могут показаться «проблемами богатых людей». Все знают — бывает и хуже. Но станет ли Рустам Минниханов терпеть примеры вопиющей неэффективности у самого парадного подъезда к столице республики? Черные дыры в муниципальном бюджете, которые не получается закрыть вливаниями из республиканского и федерального бюджетов. Брошенная или прибранная к рукам земля. Не бросает ли это тень на город-символ татарстанских инноваций, расположенный в черте района? Увидим в ближайшем будущем.