«Болгар радиосы» отметило День радио грандиозным шоу

Фото: Динар Фатыхов

На День радио станция «Болгар радиосы» собрала на одной сцене самых ярких артистов татарской эстрады. Событие превратилось в настоящий праздник музыки, энергии и татарской культуры. Зрителей приветствовали такие популярные исполнители, как Ильсия Бадретдинова, Элвин Грей, Фирдус Тямаев, Марат Яруллин и другие звезды. Подробности вечера — в материале «Реального времени».

«Это ли не народная любовь!»

«Болгар радиосы» отметило День радио вместе с 5,5 тысячами своих слушателей и самыми известными звездами татарской эстрады. Это самое масштабное событие в истории радиостанции и поначалу организаторы даже были в некотором смятении — получится ли все организовать на должном уровне и собрать огромный зал, признался генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сегодня мы еще раз убедились, что идем в правильном направлении, у нас много слушателей, чему свидетельствует этот неординарный концерт-дискотека, где никто не может усидеть на месте. Сегодня я слушал радио, люди звонили и рассказывали, что приехали к нам целыми автобусами из разных районов. Это ли не народная любовь! Для «Болгар радиосы» — это огромный и ценный опыт. Если люди пришли сегодня, несмотря на праздники, дачи, то значит это для них важно. Я надеюсь, что радио и дальше будет поднимать такие большие форматы. А это большой формат, — уверен он.

На праздник собрались зрители разных возрастов. Одними из самых зажигательных была группа школьников из казанского лицея №187 под названием «Ритм». Ребятам по 16-17 лет. Столичные подростки не часто ходят на татарские концерты, но этот выбрали из-за состава исполнителей и праздничной атмосферы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Нам очень нравится современная татарская музыка. Она веселая, ритмичная и вдохновляющая. Особенно мы любим Ильсию Бадретдинову, Фирдуса Тямаева и Марата Яруллина, — признались юные слушатели.

«Татары очень сплоченный народ»

Особенной любовью зрителей пользуется и Элвин Грей, который устроил вместе с командой завораживающее световое и звуковое шоу. Он исполнял не только современные композиции, но и возрождал на сцене классику татарской эстрады, а песню «Альдермеш» спел вместе с инсталляцией примадонны татарской песни Ханией Фархи.

— Это новый формат и для нашего зрителя, и для организаторов. Но я думаю, давно уже пора было его воплощать в реальность. Судя по своим гастролям, могу с уверенностью сказать, что татар много не только в Татарстане, но и по всей России. Можно не только в Казани выступать с такими концертами на больших аренах, но и выезжать в другие города. Татары — сплоченный народ, они дружные, они всегда вместе, а если еще песня на своем родном языке — это радость для народа, — поделился мнением певец.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Грандиозным событием назвал музыкальный праздник и еще один любимчик публики Марат Яруллин.

— Для татарской эстрады такие масштабы — это большое достижение. Возьмите русскую и зарубежную эстраду, там такие огромные залы собирают довольно часто, чуть ли не каждый день. То, что «Болгар радиосы» сумело нас собрать и организовать такое шоу — это как покорение высокой вершины, — считает исполнитель.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Это труд всех сотрудников радио»

Часто «Болгар радиосы» ассоциируется с более классическими концертами, но в этот раз был выбран совершенно новый формат, рассказал продюсер «Болгар радиосы», помощник режиссера шоу Ленар Кашафутдинов.

— Это абсолютно новое видение наших концертов, новая татарская дискотека. Здесь совершенно новая темпо ритмика. Огромный танцпол не должен останавливаться, именно поэтому мы выбирали только самые лучшие танцевальные хиты наших популярных певцов и яркую сценографию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зритель, пришедший в Татнефть-арену, смог увидеть не только непосредственно ведущих праздника, а это трио радийщиков, которые каждый день будят татарстанцев и желают им доброго утра: Рустем Гайзуллин, Эльвира Вильдан и Ильнар Юсупов, но и всех причастных к созданию радиоэфира. Это и линейные ведущие, и ведущие новостей, и корреспонденты, и рекламная, а также техническая служба. Как подчеркнул директор радиостанции «Болгар радиосы» Ильфар Каримов, это труд всех сотрудников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— День радио для нас особенный праздник и праздновать мы его стараемся каждый год по-особенному, но главное — вместе со своими слушателями. В этом году мы замахнулись на более масштабный формат и, думаю, он нам поддался. Безусловно, благодаря всем тем, кто нас поддерживал, нашему руководству, нашим организаторам, нашему творческому составу, нашим друзьям-исполнителям и, конечно, тем, кто приехал на концерт со всех уголков республики и других регионов.

1 / 45 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов