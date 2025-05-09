День Победы 2025: какие места стоит посетить

Музеи, стелы, парки и другие памятные локации

Фото: Динар Фатыхов

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне казанцев ждет целый ряд новых праздничных мероприятий. Первые из них начались еще 25 апреля, когда на городских билбордах с помощью искусственного интеллекта «ожили» 80 героев Татарстана. Торжественные мероприятия 9 мая начнутся с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах. В этот же день откроется сразу ряд новых примечательных объектов. К ним относятся, например, бюст генерала армии Махмута Гареева, мемориальная доска Герою Советского Союза Георгию Мосолову, обновленный стенд в честь героев ВОВ, именами которых названы улицы Вахитовского и Приволжского районов. А «Реальное время» публикует подборку существующих памятных объектов, посвященных воинам, труженикам тыла и другим героям тех лет.

Вахитовский район

Памятник Мусе Джалилю, площадь перед Кремлем

Произведение стало визитной карточкой Казани, изображение памятника можно увидеть на различных сувенирах и открытках. Монумент посвящен Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии, татарскому поэту Мусе Джалилю. Его казнили в нацистской тюрьме в 1944 году. Памятник представляет собой фигуру поэта, который как бы разрывает сковывающие его путы колючей проволоки. Его поза демонстрирует мощь и гордость.

Памятник расположен у южного фасада Казанского кремля в 1966 году. В 1974 году его включили в список памятников культуры РСФСР государственного значения, подлежащих охране. Авторами проекта выступили Владимир Цигаль и Лев Голубовский.

Памятник погибшему солдату, Вечный огонь и стела, парк им.Горького

Мемориальный комплекс состоит из памятника Неизвестному Солдату, Вечного огня и металлической стелы «Павшим за Советскую власть». Его возвели в 1967 году. Памятник построили на деньги обычных горожан — с казанцев по подписке собрали 275 тыс. рублей. Над памятником работал Васил Маликов, известный татарский скульптор.

Памятник изображает тяжелораненого солдата. Воин с трудом приподнимает свое тело над землей и тянется правой рукой к долгожданной победе. Мемориальный комплекс наряду с памятником Мусе Джалилю у Кремля было одним из культовых в Казани в 1970-е. Сюда почти в обязательном порядке ехали молодожены возлагать цветы к Вечному огню — тут фотографировалась почти каждая свадебная процессия в городе. Обязательно у Вечного огня бывали группы школьников, которые приезжали из районов на экскурсию в столицу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Памятник-бюст Николаю Столярову, сад им. Кирова

Скульптура стала единственной в Татарстане и одной из последних работ русского и советского скульптора-монументалиста Веры Мухиной. Ее установили в 1950 году в честь дважды Героя Советского Союза военного летчика Николая Столярова. Памятник включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

Николай Столяров на монументе изображен в гимнастерке с погонами капитана ВВС РККА и с двумя медалями «Золотая Звезда» на груди. Слегка повернув голову влево, герой со спокойным выражением лица всматривается вдаль.

Завод «Электроприбор»

Предприятие берет истоки от основанных в 1916 году в Киеве авиамастерских Центральной аэронавигационной станции. В 1917 г. на их базе создан Московский казенный завод авиационных измерительных приборов и инструментов, который стал первым подобным в России. В 1941 году его эвакуировали в Казань и переименовали в «Завод №20».

В годы Великой Отечественной войны завод поставлял тахо— и термометрические приборы для боевых самолетов, танков, кораблей. За те годы объем производства оборонной продукции увеличился в 3,5 раза. С первых дней войны были усилены дежурства в цехах, отделах, складах. Заводчане трудились в цехах сутками.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Музей-мемориал Великой Отечественной войны, Кремль

Музей открыли в 2005 году и приурочили к 60-летию Победы. Экспозиция расположена в Казанском кремле — архитектурном памятнике, включенном в реестр ЮНЕСКО как объект всемирного культурного наследия.

Залы музея расположены по тематическому принципу: экспонаты в них объединены по конкретным историческим темам. Так, зал №1 рассказывает о начале Второй мировой и Великой Отечественной войн. Зал №2 повествует о дивизиях и соединениях, сформированных на территории Татарстана, земляках — участниках крупнейших сражений войны и трудовом подвиге республики. Зал №3 — это зал героев, в котором представлены фотографии Героев Советского Союза и экспонаты, найденные поисковиками на местах боев Великой Отечественной войны. Зал №4 — тематический зал со сменяемой экспозицией.

Арское кладбище

Кладбище является одним из самых старых некрополей Казани. По разным данным, оно появилось в 1766 или в 1772 году. Первые упоминания в плане города датируются 1780 годом. Предположительно, изначально здесь хоронили тела, погибших от чумы. Затем оно служило местом захоронения для богатых горожан и представителей духовенства. Со временем кладбище стало местом упокоения многих известных личностей, в том числе художников, ученых и политиков.

Во время Великой Отечественной войны Арское кладбище стало местом захоронения солдат, погибших на фронте и в тылу. С каждым годом здесь увеличивалось количество могил военных, и к кладбищу была приурочена специальная секция для захоронений героев войны. Многие из них были посмертно награждены орденами и медалями за доблесть и подвиги на поле боя. В наши дни кладбище является местом памяти и поклонения тем, кто отдал свои жизни за Родину. В День Победы здесь проводятся памятные мероприятия.

Реальное время / realnoevremya.ru

Советский район

Памятник военным связистам, Ершова, 57

Памятник открыли в честь 70-й годовщины празднования Победы и Дня радио. Торжественная церемония состоялась 7 мая 2015 года перед зданием управления ОАО «Таттелеком».

Прообразом памятника является Герой Советского Союза, полковник-связист Кузнецов. Автором статуи выступил скульптор Ф.А. Валиуллин. Произведение является данью уважения воинам-связистам, которые не только прокладывали линии связи, решавшие подчас исход операции, но и поддерживали боевой дух армии, доставляя письма бойцам из дома.

Памятник «Героям Великой Отечественной войны», Дербышки

Мемориал в Дербышках установили в 2020 году в честь 75-летия Победы. Вечный огонь зажегся в сквере за ДК им. Саид-Галиева и стал четвертым в Казани. На стеле выгравирована надпись «Подвиг героев бессмертен».

С идеей устройства Вечного огня в рамках проекта реконструкции парка выступила администрация Советского района. Новый символ разгорелся от пламени Вечного огня из парка Победы — пламя перенесли в ходе символической церемонии. Место для четвертого Вечного огня выбрано неслучайно. В этот казанский поселок эвакуировали жителей из блокадного Ленинграда.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ново-Савиновский район

Парк Победы

Парк Победы был открыт в 1970 году в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он изначально задумывался как место для прогулок и отдыха горожан, а также как памятное место для увековечения памяти павших солдат. В процессе создания парка использовали множество зеленых насаждений и ландшафтное оформление.

На территории парка Победы расположены несколько памятников и мемориалов, посвященных героям войны. Одним из самых значимых объектов является Монумент Славы, который увековечивает память казанцев, ушедших на фронт. Также здесь можно увидеть Вечный огонь. Вдоль аллеи располагаются бюсты известных личностей, принимавших участие в военных действиях, а также мемориальные доски, рассказывающие о масштабе подвигов и страданий жителей Казани в годы войны.

Реальное время / realnoevremya.ru

Приволжский район

Архангельское кладбище

Один из крупнейших некрополей Казани официально приняли в ведение города в 1865 году. Однако начало кладбище берет еще из 1844 года — этим периодом датируется самое раннее известное надгробие. Некрополь также использовался в период Первой мировой и гражданской войн — здесь хоронили пленных военных германской и австро-венгерской армий и большевиков.

Архангельское кладбище крепко связано и с Великой Отечественной войной. В самом центре некрополя расположено воинское захоронение, где покоятся воины, погибшие в разных эвакуационных госпиталях Казани, военнослужащие Казанского гарнизона и других воинских частей. На 456 могильных тумбах были увековечены имена 1645 похороненных, на двух стелах — 536 имен из несохранившихся могил. Также на кладбище имеются 10 братских могил, все безымянные. У входа на участок установлена композиция «Звезда» с рельефной надписью «1941—1945», в середине — монумент «Воин».

Танковое училище

Танковое училище в Казани основали в 1940 году в результате реорганизации военного образования в стране. Учебное заведение стало важным центром подготовки кадров для советской бронетанковой техники в преддверии Второй мировой войны. Первоначально училище готовило командиров танков и механиков-водителей, но с началом войны его задачи значительно расширились, и учреждение стало одним из ключевых в формировании танковых частей Красной армии. Во дворе заведения в 2019 году в честь юбилея училища открылся «Парк 100-летия» с галереей героев и не имеющим аналогов в России памятником «Герою-танкисту».

Во время Великой Отечественной войны Танковое училище сыграло важную роль в подготовке военных кадров, которые были отправлены на фронт. В условиях возрастающих потребностей в хороших специалистах для танковых войск заведение выпустило тысячи офицеров, которые затем проявили себя в боях. Слушатели училища участвовали в различных масштабных операциях, таких как битвы под Курском и Сталинградом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сквер Славы, Горки

Сквер был заложен на месте пустыря в 1995 году в честь 50-летия Победы. Сначала это была слегка озелененная территория с небольшим количеством насаждений и сетью дорожек. После реконструкции в 2005 году на месте стали появляться мемориалы: здесь возвели памятную стену, фонтан «Звезда», проложили дорожки, которые назвали в честь отдельных родов войск и жертв нацизма (аллея узников концлагерей). У каждой именной аллеи установили памятные камни черного цвета с соответствующей надписью. Такие же памятные камни установили в различных частях сквера в память крупных сражений Великой Отечественной войны.

В 2015 году в здесь провели вторую реконструкцию в рамках программы «Парки и скверы». Однако выполнить ее в полном планируемом объеме не удалось — не хватило финансирования. Стоимость выполнения работ оценивалась в 47 млн рублей, однако было выделено лишь 15 млн. Затем по инициативе экс-помощницы раиса Татарстана Натальи Фишман состоялось обсуждение с жителями окрестных домов итогов реконструкции, которую назвали первым этапом. Планировалось выполнить и второй этап работ, однако, поскольку финансирования все еще не хватало, на этом ремонт фактически завершился. Позднее, 22 июня 2016 года, в сквере Славы появился памятник-бюст советскому разведчику Рихарду Зорге.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кировский район

Аллея Славы в Юдино

Торжественное открытие Аллеи Славы прошло в День Победы в 2006 году, таким образом площадь стала одной из самых новых в городе. Ее благоустроили по инициативе и на средства Казанского отделения Горьковской железной дороги.

В конце широкой основной аллеи располагается монументальный мемориальный комплекс Великой Отечественной войны. Он состоит из четырех отдельных стен памяти с барельефами образов и выгравированными фамилиями советских воинов-героев. Над средними стенами смыкается изящная высокая каменная арка, под которой установлен памятник Яна Юдина и горит Вечный огонь.

Реальное время / realnoevremya.ru

Московский район

Памятник работникам Тасмы, павшим в ВОВ, сквер рядом с памятником Куйбышеву

Памятник возвели в 2014 году на территории технополиса «Химград». На стене мемориала увековечены имена 135 работников «Тасмы», ветеранов Великой Отечественной войны.

Более тысячи сотрудников Фабрики кинопленки №8 (с 1974 г. — «Тасма») в 1941–1945 годах были призваны на фронт. Не вернулись 137 из них. За успешное выполнение заданий правительства по обеспечению Красной армии кинофотоматериалами в 1944 году Фабрику наградили орденом Трудового Красного Знамени. За смелость, отвагу и героизм 182 работника были удостоены боевых орденов, 293 человека — медалей. Одному — Бакию Рахимову — присвоили звание Героя Советского Союза.

Стела «Казнь — город трудовой доблести», Северный вокзал

Стелу открыли совсем недавно — в мае 2023 года после указа российского президента Владимира Путина о присвоении звания трудовой доблести Казани и еще 52 городам. Изначально стелу планировалось возвести у южных ворот Казани со стороны международного аэропорта на Оренбургском тракте. Однако внезапно решение изменили.

Звание «Город трудовой доблести» учредили в марте 2020 года — оно символизирует самоотверженность работников различных предприятий и колхозов: несмотря на отсутствие боевых действий возле этих городов, их жителям приходилось усиленно работать, чтобы обеспечить победу всей страны. Уже к июню прошение о присвоении звания Казани подписали 2,4 миллиона человек. Заявку поддержали не только сами жители Казани, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы республики, но и жители всего Татарстана, а еще общественные организации Москвы, все татарские культурные центры России и зарубежья. Итогом стало подписание президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа 2 июля. Тогда же заговорили об установке в Казани стелы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Авиастроительный район

Памятник павшим советским воинам, поселок Сухая Река

Памятник установлен по инициативе жителей поселка. Монумент увенчает пятиконечная красная звезда из кирпича. На ней значится табличка с надписью: «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. От жителей поселка Сухая Река».

Во время празднования Дня Победы около нее проводятся официальные памятные мероприятия.

Реальное время / realnoevremya.ru