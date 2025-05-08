«Наш долг — помнить»: энергетики поздравили ветеранов с Днем Победы

Фото: Артем Рябов

В этом году страна с гордостью отмечает 80-летие Великой Победы. Этот юбилей — важная дата для всех нас, когда мы с благодарностью вспоминаем подвиги тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины. В преддверии Дня Победы энергокомпания «ТГК-16» поздравила тружеников тыла, работавших на КазанскойТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Дань памяти и уважения

80-летие Великой Победы стало значимой вехой в истории нашей Родины, вся страна чествует и вспоминает тех, кто отдал силы и жизнь за нашу свободу. В преддверии Дня Победы руководство «ТГК-16» и представители филиалов посетили тружеников тыла, работавших на предприятии.

В знак признательности и уважения каждому из коллег-ветеранов были вручены подарки и цветы. Кроме того, каждому труженику тыла вручили Почетные грамоты за подписью министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева. «За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в документе.

Каждому труженику тыла вручили Почетные грамоты за подписью министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Труженики тыла — это люди, которые пережили страхи войны и ежедневно трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Их стойкость, мужество и самоотверженность навсегда останутся в нашей памяти. «ТГК-16» понимает важность передачи этой памяти будущим поколениям и поэтому старается поддерживать связь с ветеранами и оказывать им внимание.

— День Победы — это не просто дата в календаре. Это момент, когда мы объединяемся в память о тех, кто отстоял нашу свободу. Без прошлого нельзя строить будущее. Наш долг — помнить! Мы все должны носить в сердце историю своей страны, чтить память о тех, кто сражался и трудился ради Победы, ради той жизни, которую мы сейчас проживаем, — говорит генеральный директор энергопредприятия Эдуард Галеев.

Он сам лично навещал ветеранов.

—Для меня очень важны эти встречи. Мне это дает заряд бодрости, энергии и вдохновения, напоминает о стойкости, мужестве и силе духа, заложенных в каждом из нас, — подчеркнул Галеев.

В преддверии Дня Победы руководство «ТГК-16» и представители филиалов посетили тружеников тыла, работавших на предприятии. Лилия Егорова

Истории, которые должны помнить

Поздравления от коллег в этот день получила труженица тыла Зинаида Шарипова. Она до самой пенсии проработала на Казанской ТЭЦ-3 — сначала в столовой, затем в должности начальника караула станции.

Зинаида Николаевна родилась в поселке Новочувашский Зеленодольского района. В большой семье, кроме нее, было еще трое детей. Когда началась война, маленькой Зине едва исполнилось 9 лет. Отца на фронт забрали сразу, где он и погиб.

Женщина рассказывает, что была старшей в семье и поэтому всегда работала, даже перестала ходить в школу. Трудилась юная девушка в колхозе.

— Мы молодые — нас полоть брали вместе со взрослыми. А потом, когда был сенокос, работали граблями. Мы маленькие были — 10—12 лет, так что нам легкие грабли давали. А потом я стала косить гречу. Нам давали косы и деревянные грабли. А греча ведь мягкая, — со знанием дела говорит женщина, — вот так идешь, косишь, а сзади ее обвязывают. Два или три дня я так косила, с тех пор у меня на пальце надкостница ничего не чувствует. Косила я в 10 лет за полпорции горохового супа. Взрослым полную порцию давали, а подросткам половину. Это сейчас все есть — кушай сколько хочешь, — сквозь слезы улыбается бабушка.

Поздравления от коллег в этот день получила труженица тыла Зинаида Шарипова. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В Нижнекамске энергетики навестили Марию Ивановну Шакунову. Она в этом году отметила 101-й день рождения. На момент начала войны ей было 18 лет, она только окончила 10 классов.

—Экзамены в мае сдала, а тут война. Сразу стала работать в деревне Токмак учительницей начальных классов. Нас, девчонок, всех по деревням распределили, а ребят — на войну. Больше половины не вернулись. Трудные годы, кто пережил, знает, — вспоминает ветеран.

После войны Мария Ивановна вышла замуж за военного и начались постоянные переезды: Дальний Восток, Латвия, Германия.

—Куда прикажут, туда и ехали. Он прослужил 27 лет, и я вместе с ним прослужила 20 лет, переезжая с одного места на другое. Шесть раз переезжали, — вспоминает ветеран.

В Нижнекамске Шакуновы осели уже после демобилизации мужа в 70-х годах.

В Нижнекамске энергетики навестили Марию Ивановну Шакунову. Артем Рябов

Еще один ветеран Нижнекамского филиала предприятия — Флера Галимулловна Ирмякова.

Когда война началась, ей было 9 лет.

—Будучи ребенком, где только не работала: и на поле, и письма таскала, за младшими братьями и сестрами ухаживала. Нас было семь детей, отец ушел на фронт. У нас в Башкирии голод был сильный, ели гнилую картошку, — вспоминает пенсионерка.

Флера Галимулловна в Нижнекамске практически с начала строительства города, она работала на станции машинистом котлов с первых дней пуска ТЭЦ.

—Она так любит этот город, таких патриотов поискать. Я жила в Петербурге, хотела ее к себе забрать, не согласилась. Сама приехала к ней, — рассказывает дочь ветерана Зиля Ирмякова.

Еще один ветеран Нижнекамского филиала предприятия — Флера Галимулловна Ирмякова. Артем Рябов

Ветераны несут в себе не только воспоминания о тяжелых временах, но и невероятную силу духа и преданность своему делу и своей стране. Каждый их рассказ — это напоминание о стойкости и мужестве, которое вдохновляет преодолевать трудностии привносит заряд бодрости в нашу жизнь.