Эксперты рассказали, где в Казани подешевела аренда жилья

По данным «Яндекс Аренды», медианная стоимость долгосрочной аренды снизилась за месяц в Вахитовском (-3,8%) и Приволжском (-1,1%) районах Казани. В остальных районах города отмечается стагнация или незначительные колебания в пределах 0,2%.

Самые низкие медианные ставки зафиксированы в Авиастроительном районе (30 тысяч рублей) и Московском районе (35,6 тыс. рублей). Наиболее высокая стоимость аренды — в Вахитовском районе (61,9 тыс. рублей).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предложение съемного жилья в апреле выросло во всех районах: от 9,7% в Московском до 19,1% в Авиастроительном районе. — Увеличение числа доступных для долгосрочной аренды квартир препятствует росту медианных ставок, — прокомментировал Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

Напомним, что средняя стоимость аренды жилья на лето в России составила 5,5 тыс. рублей в сутки, что на 14% больше, чем в прошлом году, при этом в Казани цены выросли на 18% и достигли 5,3 тыс. рублей в сутки.



Матвей Гавриков