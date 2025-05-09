Эдуард Галеев: «Поздравляю всех нас с Великим Днем Победы!»

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный директор АО «ТГК-16», депутат Государственного совета РТ Эдуард Галеев поздравил россиян с Днем Победы!

«Поздравляю всех нас с Великим Днем Победы! Этот день олицетворяет мужество, силу духа и единство нашего народа. Мы отмечаем 9 Мая с гордостью за то, что наши предки, отстояв свободу и независимость, создали основу для будущих поколений.

Особую благодарность мы выражаем нашим ветеранам и труженикам тыла. Вы — символ героизма и стойкости, ваши подвиги навсегда останутся в сердцах людей. Ваша самоотверженность в борьбе за мир и благополучие вдохновляет нас на новые достижения.

Желаем вам здоровья, счастья и долгих лет жизни. Пусть каждый день приносит только радость, а забота близких и общественное признание будут рядом», — говорится в тексте обращения.