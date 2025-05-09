Ратные подвиги рядового Шадрикова, командира Ахмадуллина и санинструктора Хаджимуратова

Бессмертный полк в «Реальном времени», часть 3-я

Фото: коллаж "Реального времени"

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне интернет-газета «Реальное время» подготовила проект «Бессмертный полк» с историями о боевом пути дедов и отцов наших постоянных спикеров и читателей. Каждая публикация в рамках цикла посвящена памяти солдат и их подвигов. Наш проект поддержали известные медийные лица — топ-менеджеры крупных татарстанских компаний, собственники бизнесов, представители органов власти и депутаты. Каждый рассказал о своем родственнике-фронтовике, его боевом пути, воспоминаниях и о том, каким человеком он остался в памяти семьи.

Как курсант Шадриков защищал Москву с панфиловцами

— Мой дед Шадриков Александр Иванович родился в 1923 году в селе Алешкин-Саплык Дрожжановского района республики. С первых дней войны вступил в ряды Красной армии, и его отправили учиться в офицерскую школу в Подмосковье. Когда враг уже наступал на Москву, он вместе со своей воинской частью вышел на защиту города — это была оборона Волоколамского шоссе осенью 1941 года, когда панфиловцы совершили свой подвиг, — рассказывает министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

На тот момент деду оставалось полтора месяца до окончания учебы в школе — это были краткосрочные офицерские курсы. Но его отправили защищать город, и в боях за Москву он получил свое первое ранение. После выписки он сразу отправился на передовую рядовым. Воевал на 3-м Прибалтийском фронте, сначала — в 104-м отдельном полку связи 20-й армии, затем — в 919-м стрелковом полку 251-й стрелковой дивизии. Дошел пешком до Кёнигсберга — сейчас это Калининград. Когда наши войска отвоевали город, дед получил свое второе ранение и День Победы встретил уже в госпитале. По возвращении он был награжден медалью «За боевые заслуги».

предоставлено Александром Шадриковым

В моем детстве дедушка проводил со мной много времени, он очень любил читать мне книги. Одну из них он привез с войны и подарил мне, когда я был еще маленьким. Это был учебник арифметики, который он вынес из огня в Кёнигсберге, когда там загорелась библиотека. Книга немного обгорела в пожаре, но она до сих пор хранится у меня в память о нем. Меня назвали в честь деда — Александром.

Он не любил вспоминать военное время. Как и многие ветераны, говорил, мол, хорошо, что наше поколение не застало войну, и желал, чтобы у нас всегда было мирное небо над головой. Когда я приезжал к нему ребенком, он всегда разговаривал со мной, как со взрослым, воспринимал меня всерьез. Мы с ним сидели и обсуждали разные темы, мне это очень нравилось. А День Победы всегда был великим праздником в нашей семье. Пока бабушка с дедушкой были живы, мы приезжали к ним и вместе праздновали.

Военный фельдшер Газельбану Хайруллина

— Сестру моего деда Ильгиза Хисматовича, маминого отца, звали Газельбану. Она родилась в 1922 году и выросла в деревне Альметьево Елабужского района. Ее отец, мой прадед Хисматулла Хайруллин с Первой мировой войны привез домой полячку и женился на ней. Её звали Екатерина Соболевская, она привезла с собой сундук приданого. У супругов родились 3 дочери. Старшая, Газельбану, окончила семилетку и поступила в Елабуге в фельдшерско-акушерскую школу, — рассказывает Олеся Балтусова, помощник раиса РТ.

После окончания школы в 1941 году она добровольцем ушла на фронт, воевала на территории Украины, была военным фельдшером. В 1943-м немцы активно наступали, бомбили наши города, жгли деревни, брали в плен военных и переправляли их в Германию. Газельбану оказалась в окружении, надо было бежать. И тогда они, три медсестры, отчаянно бросились в реку, переплыли через Днепр. Это было глубокой осенью: вода уже ледяная. Взяли запасное колесо машины чтобы держаться, плыли и отодвигали льдины, уже почти зима была.

общественное достояние

Их обстреляли наши, не разобравшись, а с той стороны были немцы. Наши их загнали в сарай, и они там ночевали в мокром нижнем белье, менялись местами чтобы согреться, пока командиры разбирались откуда и кто такие. Потом их оправдали. Но холод сделал свое, там она сильно простыла.

По рассказам близких, она вернулась домой в орденах, вышла замуж за прокурора в Бондюге. Родила ребенка, но он сразу же умер. Она болела и прожила недолго, скончалась в 1949 году. Мы посылали в архив запросы, но не нашли упоминаний о ней, какие ордена и за что получала наша тетя. Ее мать Екатерина умерла еще до войны. Когда прадед Хисмат остался вдовцом, ему сосватали из соседней деревни женщину, вдовицу с двумя детьми и свекровью 90 лет, он их всех привез к себе. Мой дед Ильгиз появился уже в этом браке и стал последним ребенком Хисматуллы Хайруллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прошло много много лет. Нет на свете Ильгиза Хисматовича и нет Мадины Юнусовны. Мы, их внуки и правнуки, все живем в городах. В опустевшем домике в деревне я искала, что забрать на память, и нашла в сарае вросший в землю сундук. Два года ручной кропотливой реставрации старого сундука открыли мне множество чудес. Одно из них — клеймо на замке, с названием артели и города. Так я узнала, что неродная бабушка-полячка была из Мелитополя, и мне достался тот самый сундук. Тот самый, на котором я спала в детстве. И еще одно. На крышке сундука оказались надписи детским почерком. Это писали дети, дети Екатерины Соболевской. Писали свои имена, шутки, рисовали. Наверняка что-то из этого писала и маленькая Газельбану.

Командир взвода Ахмадуллин и его военные стихи



— Мой дедушка Ахмадуллин Искандар Гисматуллович родился 2 февраля 1924 года в городе Тетюши. В 11 лет остался круглым сиротой. В 17 лет работал педагогом начальных классов, затем поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. По достижении 18-летнего возраста, в 1942 году, был мобилизован Тетюшским РВК на Великую Отечественную войну, — рассказывает Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX.

Дед служил разведчиком, в звании гвардии сержанта. Получил должность командира взвода. Участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге.

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В 1944 году оказался в составе армии 3-го Белорусского фронта. Прошел всю Белоруссию. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими боевыми наградами. Трижды был тяжело ранен. Вернулся домой в 1947 году.

На войне Искандер написал сборник стихотворений на татарском языке. Из старых карт, аккуратно сшитыми нитками, он смастерил блокнот для этих стихов. О творческой жизни на войне Искандер любил рассказывать больше, чем о боевых действиях. Герой отмечал, что в перерывах между боями солдаты переписывали друг у друга любимые песни, несмотря на тяжелое время, пели их, мечтая о мирной жизни.

предоставлено Фиргатом Зиганшиным

Как санинструктор Хаджимуратов вынес 30 человек с поля боя

— Я хочу рассказать о нашем бабае — это мой прадедушка по материнской линии. Хаджимуратов Рахимджан Шакирович был мобилизован в первые дни войны в должности санинструктора. Зимой 1942 года в составе десантной группы был заброшен в тыл врага в смоленские леса, где совершил прыжок с парашютом. Два месяца отряд находился в лесах, собирал разведывательные данные о расположении немецких войск, совершал диверсии. Задание командования было выполнено успешно, — рассказывает Миляуша Хайруллина, член Союзов композиторов России и Татарстана.

«Приказом от 12 апреля 1942 года от имени Президиума Верховного совета ССР по Западному фронту за образцовое выполнение боевых заданий командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награжден по 4-му Воздушно-десантному корпусу «Орденом Красного Знамени».

предоставлено Миляушой Хайруллиной

Вторую боевую награду Рахимджан Шакирович получил, участвуя в боях против немецких оккупантов. Вот выписка из наградного листа: «Санинструктор 2-й роты 3-го батальона товарищ Хаджимуратов в боях за деревни Пересады, Тишино, Денгисково сумел вынести с поля боя 30 человек раненых, из них под сильным пулеметным огнем 20 человек тяжелораненых бойцов и командиров с их личным оружием». За этот подвиг представлен к «Ордену Красной Звезды».

Очередная операция в тылу врага закончилась трагически. Отряд попал в окружение. Наш бабай с 1942 по 1944 год был в фашистском плену. В 1944 году героически бежал из лагеря военнопленных во время передислокации на территории Франции. Его укрыл крестьянин на своей ферме. Хотя сбежавшего преследовали, искололи штыками и обстреляли стог сена, в котором бабай был спрятан, но в него чудом не попали и не нашли. При освобождении Союзными войсками был переправлен в Англию, а затем прибыл в порт города Мурманска, а далее — в Эстонию.

Домой уже пришла похоронка о нем. Долгая дорога домой продлилась до марта 1946 года. Дома его ждали жена — наша абика (моя прабабушка) Гульвазыйфа Габдулловна и трое детей — два сына и дочь, моя абика, мама моей мамы. Когда бабай уходил на фронт, младшей дочке был всего годик.

предоставлено Миляушой Хайруллиной

После войны бабай работал фельдшером, лечил односельчан. Родились еще трое сыновей. О войне вспоминать не любил и почти никогда не рассказывал. День Победы свято чтил и всегда ходил на митинг, с самого раннего утра в этот день уходил из дома.